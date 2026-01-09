Fenerbahçe Guendouzi'yi resmen açıkladı: Formayla pozunu verdi

Fenerbahçe, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı.

Fransız milli oyuncu kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek yer aldı.

FORMAYLA POZUNU VERDİ

Guendouzi, 6 numaralı sırt numaralı formasıyla kameralara pozunu verdi ve açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada, ''Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız.

Guendouzi'nin eşi ve çocukları

''UMARIM ZAFERLER, KUPALAR KAZANIRIZ''

Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız.

''LİG ŞAMPİYONLUĞUNU BİRLİKTE KAZANABİLİRİZ''

Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz.” şeklinde konuştu.