Rafa Silva iddiası: Kaya Çilingiroğlu TRT'de açıkladı

Beşiktaş'taki Rafa Silva krizinde TRT yorumcusu Kaya Çilingiroğlu da topa girdi.

Çilingiroğlu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansını değerlendirirken önemli tespitler de yaptı.

TRT Spor yorumcusu Çilingiroğlu Sarı Kırmızılıların transfer yapması gerektiği bölgeyi açıklarken, "Galatasaray’ın bence bir stoper alması gerekiyor. Kaan’la o iş olmaz. Singo sağ bekte görev alıyor" sözleriyle savunmada eksikliği işaret ederek transfer ihtiyacına özellikle dikkat çekti.

BARIŞ ALPER YILMAZ SÖZLERİ

Kaya Çilingiroğlu Barış Alper beklentisini açıkladı

Galatasaray'da eleştirilen Barış Alper Yılmaz için de ayrı bir parantez açan Kaya Çilingiroğlu, "Barış Alper küslüğü giderirse, kafasını buraya verirse büyük katkılar verebilir. Osimhen zaten çok iyi. Icardi ne kadar hazır olmasa da kalitesiyle ön plana çıkıyor” dedi.

RAFA SILVA İDDİASI

Son günlerde Beşiktaş'ta yaşanan krizi de değinen ünlü yorumcu Rafa Silva iddiasında bulundu. Çilingiroğlu, “İlkay Gündoğan çok önemli bir oyuncu. Rafa Silva ve İlkay’ı kıyaslamam bile. İlkay, Alman Milli Takımı’nda mükemmel işler yaptı. Rafa’nın kaç tane Portekiz Milli Takımı’nda maçı var" diyerek İlkay’ın değerinin özellikle Şampiyonlar Ligi’nde ortaya çıktığını belirtti.

Galatasaray’ın Avrupa hedefi için de TRT yorumcusu, “Ben Galatasaray’ın ilk 8’e girip direkt son 16’ya kalacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.