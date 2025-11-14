Rafa Silva'ya rest: Gitmek istediği takım ortaya çıktı

Rafa Silva'ya rest: Gitmek istediği takım ortaya çıktı
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın Rafa Silva ile dün akşam yaptığı görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı. Rafa Silva'ya rest: Hangi takıma gitmek istiyor?

Beşiktaş'ta giderek büyüyen Rafa Silva krizi dün akşamki görüşmede başka bir boyuta taşındı.

Portekizli futbolcunun teknik direktör Sergen Yalçın'la çalışmak istemediği, bu nedenle oynamadığı ileri sürülüyordu.

2024/11/08/hbbjk.jpgRafa Silva ile daha önce yaptığı görüşmede başkan Serdal Adalı'ya futbolu bırakmak istediğini bildirmişti. Adalı da, "Olur mu öyle şey, bu takımı senin üzerine kurduk. Devam et, sezon sonu yeniden konuşuruz” yanıtını vermişti.

RAFA SILVA HANGİ TAKIMA GİTMEK İSTİYOR?

Başkan Adalı'nın daha sonra Rafa Sila'nın menajeriyle bir telefon görüşmesi yaptığı ileri sürüldü. Menajerin, "Biz devre arasındaki ara transferde ayrılmak istiyoruz" demesi, Rafa Silva'nın hangi takıma gitmek istediği sorusunu gündeme getirdi. Portekiz basınında çıkan haberlerde ise Rafa Silva'nın eski takımı Benfica'ya dönebileceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva için alınan karar açıklandıBeşiktaş'ta Rafa Silva için alınan karar açıklandı

Bu görüşmenin ardından Adalı, dün akşam Rafa Silva ile bir kez daha bir araya geldi. Milliyet'ten Cengiz Malgır'ın haberine göre Portekizli oyuncu toplantıda futbolu bırakma isteğini bir kez daha tekrarladı.

Adalı'nın bunun üzerine, “Daha önce moralim bozuk, modum düşük diyerek futbolu bırakmaktan bahsediyordun ama menajerin bizimle para konuşmaya başladı. Sen futbolu bırakmak değil, takımdan ayrılmak istiyorsun. Bizimle 1.5 yıl daha sözleşmen var. 15 milyon euro getirirsen, gidebilirsin” diyerek rest çektiği iddia edildi.

Rafa Silva'nın da ailesi ve menajeriyle görüşme yaptıktan sonra cevap vereceğini söyleyerek tesislerden ayrıldığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Spor
Eren Elmalı'ya verilen ceza normal mi? Yazı FIFA'ya gitti: Hangi takımlar çekilmek istiyor
Eren Elmalı'ya verilen ceza normal mi? Yazı FIFA'ya gitti: Hangi takımlar çekilmek istiyor
Fenerbahçe İsraillileri dağıttı
Fenerbahçe İsraillileri dağıttı