Rafa Silva'ya rest: Gitmek istediği takım ortaya çıktı

Beşiktaş'ta giderek büyüyen Rafa Silva krizi dün akşamki görüşmede başka bir boyuta taşındı.

Portekizli futbolcunun teknik direktör Sergen Yalçın'la çalışmak istemediği, bu nedenle oynamadığı ileri sürülüyordu.

Rafa Silva ile daha önce yaptığı görüşmede başkan Serdal Adalı'ya futbolu bırakmak istediğini bildirmişti. Adalı da, "Olur mu öyle şey, bu takımı senin üzerine kurduk. Devam et, sezon sonu yeniden konuşuruz” yanıtını vermişti.

RAFA SILVA HANGİ TAKIMA GİTMEK İSTİYOR?

Başkan Adalı'nın daha sonra Rafa Sila'nın menajeriyle bir telefon görüşmesi yaptığı ileri sürüldü. Menajerin, "Biz devre arasındaki ara transferde ayrılmak istiyoruz" demesi, Rafa Silva'nın hangi takıma gitmek istediği sorusunu gündeme getirdi. Portekiz basınında çıkan haberlerde ise Rafa Silva'nın eski takımı Benfica'ya dönebileceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva için alınan karar açıklandı

Bu görüşmenin ardından Adalı, dün akşam Rafa Silva ile bir kez daha bir araya geldi. Milliyet'ten Cengiz Malgır'ın haberine göre Portekizli oyuncu toplantıda futbolu bırakma isteğini bir kez daha tekrarladı.

Adalı'nın bunun üzerine, “Daha önce moralim bozuk, modum düşük diyerek futbolu bırakmaktan bahsediyordun ama menajerin bizimle para konuşmaya başladı. Sen futbolu bırakmak değil, takımdan ayrılmak istiyorsun. Bizimle 1.5 yıl daha sözleşmen var. 15 milyon euro getirirsen, gidebilirsin” diyerek rest çektiği iddia edildi.

Rafa Silva'nın da ailesi ve menajeriyle görüşme yaptıktan sonra cevap vereceğini söyleyerek tesislerden ayrıldığı belirtildi.