Beşiktaş'ta Rafa Silva için alınan karar açıklandı

Yayınlanma:
Beşiktaş, Rafa Silva hakkında çıkan haberler sonrası başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılımıyla basın toplantısı düzenleneceğini açıklandı.

Beşiktaş, Rafa Silva'nın kulüpten ayrılacağı ve futbolu bırakacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

ADALI VE YALÇIN TOPLANTI DÜZENLEYECEK

Yapılan açıklamada, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da katılımıyla gündeme dair basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

Beşiktaş taraftarını üzecek Rafa Silva gelişmesiBeşiktaş taraftarını üzecek Rafa Silva gelişmesi

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulübün açıklaması şu şekilde:

Kulübümüzden Bilgilendirme

Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

