Mert Günok Beşiktaş'a veda etti

Yayınlanma:
Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok yaptığı paylaşımla veda etti. Oyuncu, Fenerbahçe'ye imza atacak.

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Fenerbahçe ile anlaşan Mert Günok, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

MERT GÜNOK’TAN VEDA

Deneyimli kaleci yaptığı paylaşımla Beşiktaş’a veda etti. Mert Günok paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • 15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün... Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim.
  • Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler.
  • Hoşça kalın.

thumbs-b-c-a995a64c4ea4b8303b283c4bd5d4a3fc.jpg

130 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla 130 maça çıkan Mert Günok, 153 gole engel olamadı. 38 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

