Beşiktaş transferi açıkladı: 3. Lig ekibi Karşıyaka'ya gitti
Yayınlanma:
Beşiktaş, sezon başında Novi Pazar'a kiralanan Yakup Arda Kılıç'ın 2. yarıyı Karşıyaka'da geçireceğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ın ayrılığını duyurdu. Genç futbolcu sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka’ya kiralandığı duyuruldu.
TFF'nin bahis soruşturmasında açıkladığı ismin 2 yıl önce vefat ettiği ortaya çıktı
SEZON BAŞINDA NOVI PAZAR’A KİRALANMIŞTI
Sezon başında Sırbistan ekiplerinden Novi Pazar’a kiralanan oyuncu, ikinci yarıyı Karşıyaka’da geçirecek.
Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Sezon başında Novi Pazar Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Karşıyaka Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.
- Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
7 DAKİKA SAHADA KALDI
21 yaşındaki futbolcu bu sezon Novi Pazar ile sadece 1 maça çıktı. Yakup Arda Kılıç, 7 dakika sahada kaldı.
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor