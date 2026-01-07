Beşiktaş transferi açıkladı: 3. Lig ekibi Karşıyaka'ya gitti

Yayınlanma:
Beşiktaş, sezon başında Novi Pazar'a kiralanan Yakup Arda Kılıç'ın 2. yarıyı Karşıyaka'da geçireceğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ın ayrılığını duyurdu. Genç futbolcu sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka’ya kiralandığı duyuruldu.

SEZON BAŞINDA NOVI PAZAR’A KİRALANMIŞTI

Sezon başında Sırbistan ekiplerinden Novi Pazar’a kiralanan oyuncu, ikinci yarıyı Karşıyaka’da geçirecek.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Sezon başında Novi Pazar Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Karşıyaka Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.
  • Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

7 DAKİKA SAHADA KALDI

21 yaşındaki futbolcu bu sezon Novi Pazar ile sadece 1 maça çıktı. Yakup Arda Kılıç, 7 dakika sahada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

