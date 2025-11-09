Gürel Yurttaş

Galatasaray'ı kimin yaktığını açıkladı: 'Bu kadar da olmaz' diyerek anlattı

Yayınlanma:

Önce şunu belirteyim. Kocaelispor taraftarlarına bayıldım. Hodri Meydan grubunun organize ettiği Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün anmak için yaptıkları müthişti. Ayrıca maç boyunca bir an bile yerlerinde durmadan müthiş destek verdiler takımlarına. Kocaelispor hakikaten yakışıyor Süper Lig'e. Seyircisiz takımları izlemekten bıkmıştık çünkü; renk kattılar. Daha katacaklar gibi de duruyor.

Geleyim maça. Bana göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maça yanlış bir kadroyla başladı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ise ezberlemiş rakibini. Özellikle ilk yarıda taktik açıdan üstünlük sağladı Buruk'a.

Acaba diyorum Okan Buruk Kocaelispor'u hafife mi aldı da çift santrforla çıkardı takımını sahaya... Icardi ile Osimhen oynarken, orta sahasında boşluklar verdi. Kocaelispor da bunu çok iyi değerlendirdi. Tayfur Bingol maçın yıldızlarındandı. Sürpriz koşularla defansı yıprattı. Serdar Dursun'un baskısı yıldırdı. Bir de golü atan Agyei kanadı otobana çevirdi. Kocaelispor peş peşe pozisyonlarla başladığı maçta golü de ilk yarının son dakikasında bu oyuncuyla buldu zaten. Golde Serdar Dursun'un da katkısını unutmayalım. Çok iyi indirdi çünkü topu arkadaşının önüne.

Herkes Okan Buruk'tan ikinci yarıya Icardi'yi dışarı alarak, orta sahayı kalabalıklaştırarak başlamasını bekliyordu ki; o öyle yapmadı. Değişiklikler yaptı yapmasına da sistemini değiştirmedi. Ama oyunu rakip kaleye yıkmayı da başardı.

Maç bir ara tek kale oldu ama burada da Kocaelispor'un savunmadaki direnci ortaya çıktı. Ahmet Oğuz eksiksiz oynadı. Balough da öyle.

Galatasaray'da ise oynamalarına rağmen eski görüntülerinden uzak olan oyuncular da vardı. Barış Alper çok gayretliydi ama istediklerini yapamadı. Icardi etkisiz kaldı. Osimhen elinden geleni yaptı. Arkadaşlarını da ateşlemeye çalıştı ama olmadı. Bu maçta da topu filelere yolladı yollamasına da VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem golü geçersiz saydı. Sara'nın pozisyon içinde olduğu ve ofsaytta bulunduğu gerekçesiyle.

Futbol bu. Dünyanın en iyi takımları da her maçı kazanamıyor. Galatasaray da kazanamadı bu kez; ilk kez yenildi Süper Lig'de bu sezon.

Maçın sonucunda şunu sorabilirsiniz. Peki Galatasaray'ı kim yaktı? Bence Okan Buruk yaktı. Sistemini ve kadrosunu değiştirmeyecekti. Galatasaray sanırım en son geçen sezon çift santrforlu oynamıştı; ondan sonra oynamamıştı. Okan Buruk'un nereden geldi aklına acaba bu değişikliği yapmak; bilemiyorum.

Bir de Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve o muhteşem Kocaelispor taraftarları. Onlar da yaktı diyebilirim. Artık kimse Selçuk İnan için "Galatasaraylıdır, maçı bırakır" diyemez herhalde.

Demek ki Galatasaray da yenilebiliyormuş, Kocaelispor "Hodri meydan" dedi ve bunu kanıtladı bu maçta.

