Fenerbahçe 3 puandan fazlasını kazandı: Atatürk düşmanlarına ders verdi

Kadıköy’de bu akşam bir dakika boyunca hayat durdu.

Tribünlerin uğultusu, sokakların gürültüsü, kentin nabzı, hepsi bir anda sustu.

Statta, sadece derin bir üzüntünün bıraktığı o ağır, o içe işleyen sessizlik vardı.

Binlerce taraftar, futbolcular, hakemler, stat görevlileri, hepsi aynı anda aynı duyguya tutunmuştu: Mustafa Kemal Atatürk’e saygı.

Bu sadece bir ritüel değildi, bu ülkenin belleğine, karakterine, damarlarında dolaşan bağımsızlık fikrine bir selamdı.

Ama bu saygı duruşu aynı zamanda bir mesajdı.

Atatürk düşmanlığını siyaset zannedenlere, nefret saçmayı dini bir görev sanan sözde müftülere, tarih cahili bazı profesörlere gönderilmiş sessiz bir mektuptu.

“Halkın değerlerine saygı duy.”

Tribünler bağırmadı, slogan atmadı. Sadece sustu.

Ama bu sessizlik, bazılarının ömrü boyunca kuramayacağı kadar gür bir cümleydi.

Bu mesajı alacaklarını hiç sanmıyorum. Çünkü duymak istemeyen kadar sağır, görmek istemeyen kadar kör kimse yoktur.

Biz, körleri sağırları kendi hallerine bırakıp maça geçelim.

Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen mesaisi, Cuma gecesinin tam ortasında, saatler 01.00’i gösterirken sona erdi. Soyunma odasında buz banyosu bile yapamadan apar topar stadyumdan çıkmaları 02.00’yi buldu. Ardından Prag’a dönüş, otele yerleşme, birkaç saatlik “uykuya benzer bir dinlenme" ve İstanbul'a dönüş.

Dün hafif bir ter antrenmanı yapıp bu akşam Kayserispor karşısına çıktılar.

Yorgundular ama maç öncesi lider Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenilmesi yorgunluğu gideren doping oldu.

O dopingle maçı 4-2 kazanmayı başardılar.

Tedesco, İsmail’in yokluğunda orta sahada Fred’e görev vermişti. En Neysri ve Duran kulübede beklerken, hücumun merkezinde Talisca görev aldı. Fenerbahçe özellikle ilk bölümde Kayserispor savunmasının kilidini çözmekte epey zorlandı. Tempoyu yükseltemeyince

hücumda çoğalamadı ve pozisyon üretemedi.

Ancak 38. dakikada, üzerinde çalışıldığı her hâlinden belli olan bir duran top organizasyonunda, son maçların çilingiri Asensio sahneye çıktı ve kilidi açtı.

Kilit açılınca arkası da geldi. Nene attığı iki golle skora imzasını bıraktı, Kerem ise Sarı Lacivertli formayla Süper Lig’de ilk kez fileleri havalandırarak gecenin sevincine ortak oldu.

Fenerbahçe bu akşam ilk 30

dakika hariç üstün, üretken bir futbol sergiledi. Dört gol attılar ama bir o kadar da kaçırdılar. 9'u isabetli 24 şutları var.

Tedesco geldikten sonra takım istikrarlı bir yükselişte. Sadece maçları değil özgüvenini de kazanıyor. Skriniar geride takımın lideri, Asensio da orta sahada o görevi yapıyor. Fred eski günlerine dönüyor görüntüsü verdi. Futbolcular oynadıkları oyundan zevk alıyor. Yardımlaşma üst düzeyde. Ancak Kayserispor'un iki golünde de savunmanın az adamla yakalanması bir uyarı olmalı.

Fenerbahçe bu akşam sadece üç puan kazanmadı, Galatasaray ile puan farkını bire indirerek taraftarının umutlarını yeniden yeşertti.