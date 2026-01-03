Sedat Kaya

Sedat Kaya

Barbarlık Çağı

Yayınlanma:

Artık savaşlar ilan edilmiyor.
Artık hukuk gerekçesi aranmıyor.
Artık “haklılık” anlatısı zahmetine bile girilmiyor.
Bir sabah uyanıyorsunuz, başkentiniz bombalanmış, elektriğiniz kesilmiş, hava sahasında savaş uçakları dolaşıyor. Sonra bir lider çıkıyor ve diyor ki:
Başkanınızı yakaladık. Aldık. Götürdük.
Adı ne bunun?
Demokrasi mi?
Uluslararası hukuk mu?
İnsan hakları mı?
Hayır. Bunun adı Barbarlık Çağı.

***

Venezuela bugün yalnız değil. Irak’tan Libya’ya, Afganistan’dan Suriye’ye uzanan bir zincirin son halkası sadece. Zincirin mantığı basit.
Güç varsa haklılık vardır.
Bir ülkenin liderini, bir başka ülkenin başkanı canlı yayında “paket” gibi sunabiliyorsa; bu artık diplomasi değil, kabile savaşının çağdaş versiyonudur.
Caracas’ta patlayan bombalar sadece askeri hedefleri değil, modern dünyanın son ahlaki kırıntılarını da parçalıyor.
Elektrik kesiliyor, internet susuyor, gökyüzü kapanıyor.
Ama en çok akıl kararıyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nin başındaki bir liderin, başka bir ülkenin kaderi hakkında tek cümleyle hüküm vermesi, Orta Çağ’da kralların mühür bastığı fermanlardan farksız.
Sadece mürekkep yerine füze kullanılıyor.
Donald Trump konuşuyor, dünya susuyor.
Uluslararası kurumlar açıklama yapıyor, ama kimse durdurmuyor.
Çünkü barbarlık çağında kurumlar vardır ama irade yoktur.
Bugün mesele Maduro’nun ne olduğu değil.
Bugün mesele Venezuela’nın hangi rejimle yönetildiği de değil.

***
Bugün mesele şudur:
Bir ülke, bir başka ülkeyi hukuksuzca bombalayabiliyorsa, yarın kimse güvende değildir.
Bu çağda sınırlar haritalarda durur, ama hukukun sınırı yoktur.
Bu çağda güç, ahlakın yerine geçmiştir.
Bu çağda barbarlar kürsüde, siviller enkaz altındadır.
Ve biz hala buna “dünya düzeni” diyoruz.
Hayır.
Bu bir düzen değil.
Bu, Barbarlık Çağıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Beşiktaş Fenerbahçe'yi devirdi: Asıl skor TFF'nin hanesine yazıldı

 23 Aralık 2025 Salı 22:39

Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti kimseyi aldatmasın

 21 Aralık 2025 Pazar 22:05

Fenerbahçe'nin yükselişindeki sırrı açıkladı: Takımın en zayıf ismi belli oldu

 20 Aralık 2025 Cumartesi 19:05

Fenerbahçe'deki büyük hakikati açıkladı

 15 Aralık 2025 Pazartesi 22:11

Bu kartlar sorgulanmalı Trabzonspor'da inat! Beşiktaş'ta teslimiyet!

 14 Aralık 2025 Pazar 22:15

Galatasaray nasıl kazandı: Osimhen bunu neden yaptı?

 13 Aralık 2025 Cumartesi 22:16

Fenerbahçe Norveç'i nasıl alev alev yaktı: Karlar ülkesinde kor ateş oldular

 12 Aralık 2025 Cuma 01:00

Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı

 10 Aralık 2025 Çarşamba 01:27

Beşiktaş'taki asıl meseleyi açıkladı: Bu sorunu istifalar çözemez

 08 Aralık 2025 Pazartesi 22:09

Fenerbahçe'de çatlaklar dışa vurdu: Futbol ter dökmeyenleri affetmedi

 06 Aralık 2025 Cumartesi 22:12
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
Barbarlık Çağı
Uğur Dündar
UğurDündar
"Rüşvetin belgesi mi olur p..." diyen Selim Edes vefat etti
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
İktidarda kemik erimesi!
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Yalova'da istihbarat ve operasyon zafiyeti mi var?
Fikret Bila
FikretBila
Yeni Yıldan Beklentiler
TFF'nin derbi kararı tepki çekti: Yine aynısını yaptılar
TFF'nin derbi kararı tepki çekti: Yine aynısını yaptılar
Erdoğan'dan dikkat çeken Latin Amerika açıklaması! Venezuela için gözler ondaydı
Erdoğan'dan dikkat çeken Latin Amerika açıklaması! Venezuela için gözler ondaydı
ABD'nin Müslüman belediye başkanı ilk iş Yahudi milyarderin binasına baskın yaptı
ABD'nin Müslüman belediye başkanı ilk iş Yahudi milyarderin binasına baskın yaptı
Barbarlık Çağı
Barbarlık Çağı