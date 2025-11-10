Atatürk’ü camiden attılar sıra okullarda mı?

Bugün günlerden ne?

Bugün günlerden Ata’mızı anma günü…

Bugün günlerden Atatürk’e Fatiha gönderme günü…

Bugün günlerden bu ülkenin kurucu babasını minnetle yad etme günü…

Bugün günlerden vefa günü….

Ama bugün okullar kapalı. Öğretmenler öğrencilerine kurucu önderi anlatamayacak. Öğrenciler dokuzu beş geçe saygı duruşu yapamayacak….

Niye?

Okullar kapalı da ondan…

Okulların 10 Kasım haftasında kapalı olması tesadüf mü?

Hayır…

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ‘Ortadoğu’da tesadüfler planlıdır’ demişti. Ortadoğu ülkesi olduğumuza göre bugün, 10 Kasım’da, Atatürk’ü anma gününde okulların kapalı, öğrencilerin tatilde olması tesadüf değildir; planlıdır…

Bu karar, camilerden sonra okullardan da Atatürk’ü çıkarmanın adımı olabilir mi?

Tarikat sever Milli Eğitim Bakanı’nı Atatürksüz Türkiye projesini başlattı. Bakanın tarikat sever olduğunu ben söylemiyorum kendi söyledi. Tarikatların sivil toplum kuruluşu olduğunu, tarikatlarla eğitim desteği için anlaşma yaptığını Meclis kürsüsünden açıkladı.

Atatürk’ü yok saymayı eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez başlattı, Ali Erbaş Atatürk’ü camilere sokmama planını sekiz yıl boyunca harfiyen uyguladı…

Yeni Başkan Prof. Dr. Safi Arpaguş’dan umutluydum ama maalesef!... O da selefleriyle aynı kafadaymış!...

O da Atatürk’ü camilere sokmamakta yeminliymiş. Şimdi yanlarına Milli Eğitim Bakanı’nı da aldılar; Atatürksüz cami, Atatürksüz okul projesi için canhıraş halde çalışıyorlar…

Ama…

Atatürk’ü bu topraklardan silemeyeceklerinin farkında değiller…

Bu iş nasıl başladı… 2010 yılındaki Anayasa değişikliğinden sonra; hani Fetullah Gülen "İmkân olsa mezardakileri bile kaldırıp evet oyu kullandırsak" diyerek destek verdiği referandum var ya…

O referandumla birlikte camilerde Atatürk’ün adı anılmaz oldu.

Yılar önce Ayasofya’da Cumhurbaşkanı’nın katıldığı hafızlık eğitimi töreninde imamın teki Atatürk’e "Kâfir ve zalim" dedi.

Erdoğan sesini çıkarmadı.

Sustu…

Zımnen onaylamış oldu!

Bu bir ilk değildi.

Hatırlarsınız… 2017 yılında 10 Kasım cuma gününe denk gelmişti. O gün bile imamlar ne vaazda ne hutbede Atatürk’ün adını anmamışlardı.

Bu ülkenin kurucusu için bir Fatiha’yı bile çok görmüşlerdi.

Camilere sokmadıkları Atatürk’ü şimdi okullardan atmak istiyorlar…

10 Kasım günü bunları yazdığım için üzgünüm ama hayatın gerçeği bu…