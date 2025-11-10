Mehmet Tezkan

Mehmet Tezkan

Atatürk’ü camiden attılar sıra okullarda mı?

Yayınlanma:

Bugün günlerden ne?

Bugün günlerden Ata’mızı anma günü…

Bugün günlerden Atatürk’e Fatiha gönderme günü…

Bugün günlerden bu ülkenin kurucu babasını minnetle yad etme günü…

Bugün günlerden vefa günü….

Ama bugün okullar kapalı. Öğretmenler öğrencilerine kurucu önderi anlatamayacak. Öğrenciler dokuzu beş geçe saygı duruşu yapamayacak….

Niye?

Okullar kapalı da ondan…

Okulların 10 Kasım haftasında kapalı olması tesadüf mü?

Hayır…

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ‘Ortadoğu’da tesadüfler planlıdır’ demişti. Ortadoğu ülkesi olduğumuza göre bugün, 10 Kasım’da, Atatürk’ü anma gününde okulların kapalı, öğrencilerin tatilde olması tesadüf değildir; planlıdır…

Bu karar, camilerden sonra okullardan da Atatürk’ü çıkarmanın adımı olabilir mi?

Tarikat sever Milli Eğitim Bakanı’nı Atatürksüz Türkiye projesini başlattı. Bakanın tarikat sever olduğunu ben söylemiyorum kendi söyledi. Tarikatların sivil toplum kuruluşu olduğunu, tarikatlarla eğitim desteği için anlaşma yaptığını Meclis kürsüsünden açıkladı.

Atatürk’ü yok saymayı eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez başlattı, Ali Erbaş Atatürk’ü camilere sokmama planını sekiz yıl boyunca harfiyen uyguladı…

Yeni Başkan Prof. Dr. Safi Arpaguş’dan umutluydum ama maalesef!... O da selefleriyle aynı kafadaymış!...

O da Atatürk’ü camilere sokmamakta yeminliymiş. Şimdi yanlarına Milli Eğitim Bakanı’nı da aldılar; Atatürksüz cami, Atatürksüz okul projesi için canhıraş halde çalışıyorlar…

Ama…

Atatürk’ü bu topraklardan silemeyeceklerinin farkında değiller…

Bu iş nasıl başladı… 2010 yılındaki Anayasa değişikliğinden sonra; hani Fetullah Gülen "İmkân olsa mezardakileri bile kaldırıp evet oyu kullandırsak" diyerek destek verdiği referandum var ya…

O referandumla birlikte camilerde Atatürk’ün adı anılmaz oldu.

Yılar önce Ayasofya’da Cumhurbaşkanı’nın katıldığı hafızlık eğitimi töreninde imamın teki Atatürk’e "Kâfir ve zalim" dedi.

Erdoğan sesini çıkarmadı.

Sustu…

Zımnen onaylamış oldu!

Bu bir ilk değildi.

Hatırlarsınız… 2017 yılında 10 Kasım cuma gününe denk gelmişti. O gün bile imamlar ne vaazda ne hutbede Atatürk’ün adını anmamışlardı.

Bu ülkenin kurucusu için bir Fatiha’yı bile çok görmüşlerdi.

Camilere sokmadıkları Atatürk’ü şimdi okullardan atmak istiyorlar…

10 Kasım günü bunları yazdığım için üzgünüm ama hayatın gerçeği bu…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Tezkan Arşivi

İktidar patinaj yapıyor

 07 Kasım 2025 Cuma 05:15

Sosyalist Müslüman olur mu?

 06 Kasım 2025 Perşembe 05:10

AKP 23 yıldır yönetiyor: Mutlu musunuz?

 04 Kasım 2025 Salı 05:15

Toplu iğneyi konuştukça Erdoğan gülüyordur…

 03 Kasım 2025 Pazartesi 05:05

Erdoğan da kabul etti üç çocuk fazla

 30 Ekim 2025 Perşembe 05:15

Üç çocuk tek odaya nasıl sığacak?

 29 Ekim 2025 Çarşamba 05:05

Lay lay lom medyası!

 28 Ekim 2025 Salı 05:15

CHP için sorulan üç tehlikeli soruya yanıtım

 21 Ekim 2025 Salı 05:10

AKP iktidarı ülkeyi bu hale getirdi

 20 Ekim 2025 Pazartesi 05:05

Türkiye bağırsaklarını temizliyor!..

 17 Ekim 2025 Cuma 05:15
SON YAZILAR
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Dilovası: yol verilen, göz yumulan bir cinayet
Fikret Bila
FikretBila
Atatürk’ü anlamak ve anlatmak
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
Atatürk’ü camiden attılar sıra okullarda mı?
Sedat Kaya
SedatKaya
Fenerbahçe 3 puandan fazlasını kazandı: Atatürk düşmanlarına ders verdi
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Galatasaray'ı kimin yaktığını açıkladı: 'Bu kadar da olmaz' diyerek anlattı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz...
Dilovası: yol verilen, göz yumulan bir cinayet
Dilovası: yol verilen, göz yumulan bir cinayet
Atatürk’ü anlamak ve anlatmak
Atatürk’ü anlamak ve anlatmak
Atatürk’ü camiden attılar sıra okullarda mı?
Atatürk’ü camiden attılar sıra okullarda mı?