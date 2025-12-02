Gürel Yurttaş

Gürel Yurttaş

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandal

Yayınlanma:

Ne zaman derbi olsa heyecanı günler öncesinden başlıyor.
İnsan istiyor ki milyonlarca kişiye bu heyeanı yaşatan, geçici de olsa günlük sıkıntıları unutturan derbi zevkli, çekişmeli bir şölen halinde geçsin!
Ne gezer!
Geçmiyor işte. Ezeli rekabet dediğimiz bu buluşmalar genellikle ezeli rezalete dönüyor maalesef!
Yine öyle oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandal yaşandı. Tek tek anlatayım.

SKANDAL 1: YASİN KOL'DAN BAŞKA HAKEM YOK MU?

Birincisi Yasin Kol meselesi! Son derbilere sürekli bu isim atanıyor. Tamam; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun memleketlisi! Gazeteci dostum Cemal Ersen'in dediği gibi belki de prensi! Ama futbolda bari olmasın şu torpil işi. Bunu ben demiyorum sadece, bütün hakem otorotileri söylüyor. Bu arkadaşın hakemlik yeteneği kısıtlı. Zaten FIFA kokartı da yok. Sahada bir kaç Türk futbolcu var; gerisi yabancı. Yabancı dili de yetersiz. Neden inatla Yasin Kol! FIFA kokartlı hiçbir hakemimiz kaldıramıyor mu bu işi!

Fenerbahçe'nin golünden önce olanı açıkladı: Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorumFenerbahçe'nin golünden önce olanı açıkladı: Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum

Bir kez derbiye yabancı hakem getirdiniz. Ne laf oldu, ne de tartışılan bir karar. Madem hakemlerimiz şu anda yetersiz, niçin yine getirmiyorsunuz yabancı hakemi. O getirdiğiniz maç da derbi değil miydi? Ne değişti de bundan vazgeçtiniz?
Yasin Kol'un derbideki hangi hatasını sayalım, nereden başlayalım? Verdiği, vermediği faullerden mi? Kart kararlarından mı? Bu kadar faul ve kart hatası yapılır mı? Bir örnek vereyim; Skriniar'ın Sara'nın ayak bileğine bastığı o pozisyon! Bir hakem bunu görmezse neyi görecek?

SKANDAL 2: ÇOCUK KÖR OLSAYDI NE YAPACAKTINIZ?

İkincisi tribünden atılanlar. Yahu arkadaş maç izleyip, takımlarınızı desteklemeye mi geldiniz yoksa terör estirmeye mi? Şunu düşünün; Galatasaray olmasa Fenerbahçeli olmanın ne zevki var? Fenerbahçe olmasa Galatasaraylı olmanın ne zevki var? Ne istiyorsunuz? Elinize ne geçerse neden futbolculara atıyorsunuz. Kazımcan Karataş genç bir futbolcu. Geleceği var. Milli takım potansiyeli de. Ya da genç bir insan. Çocuk gözünün hemen altına gelen tehlikeli bir maddeyle yaralandı. Yerde kaldı acı içinde kıvrandı. O sırada anne ve babasının halini düşünemiyorum. Kör olsaydı ne yapacaktınız?

2024/11/08/hbfb.jpgBu söylediğim Fenerbahçeliler için değil sadece. Hemen her derbide oluyor bu sahaya atılan madde olayı. Bir de ağza alınmayacak şekilde koro halinde küfür olayı. Diliyorum ki bunu yapanlar her defasında bulunsun ibreti alem için teşhir edilsin, bir daha da maçlara girmek bir yana statların önünden bile geçemesin! Artık yeter!

SKANDAL 3: BÖYLE FUTBOLCU OLMAZ OLSUN!

Bir de şu var. Bazı futbolcular sanıyorum ki taraftarlara şirin görünmek adına; sürekli kavganın içinde. Maçtan önce, sonra. Gerginliğin fitilini ateşliyorlar. Yine öyle oldu. Maçtan önce ortalık karıştı. Nedir bu? Birbirinizin gözünü mü oyacaksınız? Maçtan sonra sahaya güvenlik güçleri girip orta sahaya dizildi. İki takım futbolcularını birbirinden ayrı tuttular yani. Bu görüntü yakıştı mı? Maçta kıran kırana da oynasan maçtan sonra birbirini tebrik etmek değil midir büyüklük. Zaten bu kordona rağmen bazı futbolcular aradan geçip tebrik ettiler birbirlerini. Onları kutlarım. Ama futbolu bu hale getiren futbolcuları da kınarım.

2024/11/07/hbgs.jpgSonuçta şunu belirteyim. Zaten sıkıntılı günler geçiriyoruz. Gerek ekonomik, gerekse yaşamsal açıdan. Elimizde bir teselli bu kaldı. Bunun da içine etmeyin be kardeşim. İçine edenleri de n'olur temizleyin. Böyle taraftarlarlık da olmaz, böyle futbolseverlik de.
Belki de kulüp başkanlarına ve yöneticilerine de düşüyor büyük iş. Hadi geçin ön saflara. Bitirin bu rezillikleri. Temiz futbol istiyoruz; kabahat mi?

