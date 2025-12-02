Fenerbahçe'nin golünden önce olanı açıkladı: Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 sonuçlanırken, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, maçtan sonra çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çakar, Beyaz TV'deki programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, Fenerbahçe'nin Jhon Duran'la bulduğu golden önceki pozisyona dikkat çekti.

Çakar, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyorum. Yayıncı kuruluş için bu çok ağır bir hamledir benim tarafımdan. Yapılan maçı hepimiz gibi izledik. Maçtan sonra gazeteme yazıyı yazdırdım. Maç bitti neden sonra bir pozisyon gördüm beyler. Bugün Galatasaray'ın puanı yediği gol ağır bir hakem hatasıdır. Niye? Onu da şimdi farkettim. Atak başlangıcı yok mu? Orta sahada bir Fenerbahçeli futbolcu kim olduğunu çözemedim; Sanchez'e arkadan gelip yavaşlayan Sanchez'e diziyle vuruyor. Sanchez yere düşüyor. Hakem diyor ki Sanchez'e; ne yapıyorsun falan? Halbuki darbeyi alan Sanchez. Sağa veriyor, sola veriyor, Levent ortayı yapıyor, Duran kafaylı vuruyor. Çok net söylüyorum. Hakem çok kötü maç yönetti. Özellikle ikinci yarı" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL BÖYLE BİR FIRILDAK SPORDUR"

Ahmet Çakar, Sabah'taki yazısında ise futbolun adaletinin olmadığını ileri sürerek, özetle şu yorumu yaptı:

"Maça bakıyoruz, son yıllardaki derbilerde seyrettiğimiz en kötü Fenerbahçe. Kalecisinden forvetine kadar tel tel dökülüyorlar. Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynuyor, üstelik sahanın en iyisi Leroy Sane ile de mükemmel bir gol buluyor. Düşünebiliyor musunuz, Sane hem Alvarez'i hem de Skriniar'ı slalom yaparak geçti, şutunu çekti. Oosterwolde'ye çarpan top gol oldu. Bu gole Fenerbahçe reaksiyon gösterir diyorduk, hiçbir şey yok.

Hatırlayın, Beşiktaş maçını Duran'ın son dakikalardaki çok tuhaf golüyle almıştı ama dün gece uzatmalarda bu sefer Duran'ın net bir kafası ile beraberlik geldi. Fenerbahçe'de tuhaf şeyler oluyor. Yıllardır şanssızlıktan dem vuran Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'dan sonra şansı da yaver gidiyor. Dün gece maçın mutlak hakkı Galatasaray'ın ve yine şansa kazanılmış 1 puan var. Ama zaten futbol böyle bir fırıldak spordur.

Gelelim hakem Yasin Kol'a… İkinci yarı hiç beğenmedim. Çok fazla faul ve sarı kart hatası yaptı. O kadar ki verdiği iki sarı kart yanlış, en az 3 sarı kart daha vermesi lazımdı."