Musaba maç sonu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de çıktığı ilk maçında 2 asist yapan Musaba, yayıncı kuruluşa konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı.

Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Anthony Musaba da yeni takımında ilk maçına çıktı. Musaba maçı 2 asistle tamamlayarak yıldızlaştı.

Samsunspor'u yenen Fenerbahçe Galatasaray'a ne yapar? Ya Musaba!Samsunspor'u yenen Fenerbahçe Galatasaray'a ne yapar? Ya Musaba!

GÖZYAŞLARINI TUTMAMADI

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Musaba göz yaşlarını tutamadı. Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler” dedi.

mbkdfdfvfd.jpg

“SABIRSIZLANIYORUM”

Asistleri için de konuşan Musaba, "2 asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum” sözlerini sarf etti.

2024/11/08/hbfb.jpg

SÜPER KUPA’DA DEV FİNAL

Samsunspor galibiyetiyle finale yükselen Fenerbahçe, Galatasaray’ın rakibi oldu. 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak final 20.30’da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

