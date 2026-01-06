Reis yeterince agresif bulmadı: Korkarak oynadık

Reis yeterince agresif bulmadı: Korkarak oynadık
Yayınlanma:
Fenerbahçe mağlubiyeti üzerine konuşan Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, yeterince agresif olmadıklarını vurguladı.

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 kaybeden Samsunspor’da teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'u yenen Fenerbahçe Galatasaray'a ne yapar? Ya Musaba!Samsunspor'u yenen Fenerbahçe Galatasaray'a ne yapar? Ya Musaba!

“KORKARAK OYNADIK”

Yayıncı kuruluşa konuşan Thomas Reis yeterince agresif olmadıklarını vurgulayarak korkak oynadıklarını söyledi.

Reis şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe maçındaki performansımızdan üzgünüz. Korkarak oynadık, yeteri kadar agresif değildik. İkinci yarı farklı bir sistemle başladık. Daha iyiydik ama yediğimiz goller ve gol yeme şekilleri bizi üzdü. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ligin ikinci yarısı bizim için zor geçecektir.

6730e381803e8120faabf287.webp

“ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLURUM”

Şu anda lig, kupa, Konferans Ligi'nden biri için 'daha önemli' demem halinde eleştirilerin odağı olurum. Çok fazla eksik ve sakat oyuncularımız var. Hedefimiz Konferans Ligi'nde Play-Off'u geçmek. Ligde ise geçen seneki aynı puanları almak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da bir sonraki maçı kazanmayı hedefliyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Spor
Osimhen krizi için resmi açıklama geldi: Perde arkasında çözüldü
Osimhen krizi için resmi açıklama geldi: Perde arkasında çözüldü
Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek bitmeden 2 kişi kaldılar: İsrail ekibi hükmen galip ilan edilecek
Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek bitmeden 2 kişi kaldılar: İsrail ekibi hükmen galip ilan edilecek