Reis yeterince agresif bulmadı: Korkarak oynadık

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 kaybeden Samsunspor’da teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

“KORKARAK OYNADIK”

Yayıncı kuruluşa konuşan Thomas Reis yeterince agresif olmadıklarını vurgulayarak korkak oynadıklarını söyledi.

Reis şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe maçındaki performansımızdan üzgünüz. Korkarak oynadık, yeteri kadar agresif değildik. İkinci yarı farklı bir sistemle başladık. Daha iyiydik ama yediğimiz goller ve gol yeme şekilleri bizi üzdü. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ligin ikinci yarısı bizim için zor geçecektir.

“ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLURUM”

Şu anda lig, kupa, Konferans Ligi'nden biri için 'daha önemli' demem halinde eleştirilerin odağı olurum. Çok fazla eksik ve sakat oyuncularımız var. Hedefimiz Konferans Ligi'nde Play-Off'u geçmek. Ligde ise geçen seneki aynı puanları almak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da bir sonraki maçı kazanmayı hedefliyoruz.