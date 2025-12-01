Ahmet Çakar açıkladı: Fenerbahçe'nin iptal edilen golü doğu karar mı?
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan maçta ikinci yarı devam ediyor.
EDSON ALVAREZ’İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Sarı-kırmızılıların maçta 1-0’lık üstünlüğü bulunurken Fenerbahçe’de Edson Alvarez’in 45. dakikada kaydettiği gol VAR uyarısının ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
“KARAR DOĞRU”
Karşılaşma devam ederken eski hakem Ahmet Çakar pozisyonu değerlendirdi. Sportz uygulamasında konuşan Ahmet Çakar, iptal kararının doğru olduğunu ifade etti.
DETAYLAR
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Gol: Dk. 27 Sane (Galatasaray)