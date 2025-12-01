Ahmet Çakar açıkladı: Fenerbahçe'nin iptal edilen golü doğu karar mı?

Yayınlanma:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Edson Alvarez'in golü elle oynama nedeniyle iptal edildi. Eski hakem Ahmet Çakar pozisyonu değerlendirdi.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan maçta ikinci yarı devam ediyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

EDSON ALVAREZ’İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Sarı-kırmızılıların maçta 1-0’lık üstünlüğü bulunurken Fenerbahçe’de Edson Alvarez’in 45. dakikada kaydettiği gol VAR uyarısının ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

0x0-ahmet-cakar-adamligin-bitti-arda-1539621872780.webp
Ahmet Çakar iptal edilen golü değerlendirdi

“KARAR DOĞRU”

Karşılaşma devam ederken eski hakem Ahmet Çakar pozisyonu değerlendirdi. Sportz uygulamasında konuşan Ahmet Çakar, iptal kararının doğru olduğunu ifade etti.

Derbide devre arası gerginlik: Koridorda sarı kart çıktıDerbide devre arası gerginlik: Koridorda sarı kart çıktı

DETAYLAR

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Gol: Dk. 27 Sane (Galatasaray)

