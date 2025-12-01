Derbide devre arası gerginlik: Koridorda sarı kart çıktı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin devre arasında sarı kart gördü.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ilk yarı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Gergin geçen maçta hakem Yasin Kol’un kararlarına özellikle Galatasaray cephesinden büyük itirazlar vardı.

YASİN KOL'DAN BURUK'A UYARI

Yasin Kol ilk yarıda itirazları nedeniyle Galatasaray yedek kulübesine giderek Okan Buruk’a sözlü uyarıda bulundu.

Kadıköy'de müthiş mücadele: Derbide gergin anlarKadıköy'de müthiş mücadele: Derbide gergin anlar

İlk yarının son anlarında Fenerbahçe’nin attığı gol VAR’dan dönünce tansiyon iyice arttı.

İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte takımlar soyunma odasına yöneldi.

OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ

Soyunma odasına giden koridorda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk itirazlarına devam edince hakem kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Sarı Kırmızılı teknik ekip araya girerek Okan Buruk’u uzaklaştırdı.

Ancak yoğun itirazları nedeniyle hakem Yasin Kol Okan Buruk’a sarı kart gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

