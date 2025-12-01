Derbide müthiş gol: İlk gol geldi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

GALATASARAY DERBİDE ÖNE GEÇTİ!

Dev derbide ilk gol atıldı ve Galatasaray, Fenerbahçe karşısında öne geçti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi

SANE'DEN MÜTHİŞ GOL

Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz'dan aldığı pasta topu sürdü ve iki kişiyi çalımladı.

Sol ayağıyla sert şut çeken Alman yıldız, 27. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

GOL SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Galatasaray'ın attığı golü kutladığı sırada ortalık karıştı.

Sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ın kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti ve genç futbolcu yerde kaldı.

Tribünden gelen madde sonrası Kazımcan Karataş'ın son durumu

Tedavisi yapılan Kazımcan Karataş oyuna devam etti.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Edson Alvarez ile beraberliği yakaladı ancak maçın hakemi Yasin Kol, VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izledi.

Pozisyonu inceleyen Yasin Kol, golü iptal etti.