Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi

Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için Chobani Stadyumu'na geldi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini yenip liderlik koltuğunu ele geçirmek istiyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı: Ortalık karıştıFenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı: Ortalık karıştı

Sarı-kırmızılılar ise rakibini mağlup edip puan farkını 4'e yükseltmeyi hedefliyor.

ALİ KOÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, dev derbiyi izlemek için Kadıköy'e geldi.

Derbi öncesinde stat çevresindeki bir mekanda yemek yiyen Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe taraftarlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

MAÇA DAİR DETAYLAR

Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

