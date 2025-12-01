Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK MAÇ
Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini yenip liderlik koltuğunu ele geçirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar ise rakibini mağlup edip puan farkını 4'e yükseltmeyi hedefliyor.
ALİ KOÇ KADIKÖY'DE
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, dev derbiyi izlemek için Kadıköy'e geldi.
Derbi öncesinde stat çevresindeki bir mekanda yemek yiyen Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe taraftarlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
MAÇA DAİR DETAYLAR
Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
