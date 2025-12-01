Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı: Ortalık karıştı
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde iki takım arasında olay çıktı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.
SAHA İÇİNDE KAVGA ÇIKTI
Dev derbi öncesi iki takım arasında kavga çıktı.
FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ!
Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular, saha öncesi ısınma anında birbirine girdi.
Tartışmayı sahaya giren güvenlik güçleri ayırmaya çalıştı.
İLK 11'LER
Saat 20.00'de başlayacak olan derbinin ilk 11'leri şu şekilde:
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ederson Moraes, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri.
Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan, Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen