Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı: Ortalık karıştı

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı: Ortalık karıştı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde iki takım arasında olay çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

SAHA İÇİNDE KAVGA ÇIKTI

Dev derbi öncesi iki takım arasında kavga çıktı.

Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi açıklama: Rakibimizi umursamıyoruzTedesco: Rakibimizi umursamıyoruz

FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ!

Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular, saha öncesi ısınma anında birbirine girdi.

Tartışmayı sahaya giren güvenlik güçleri ayırmaya çalıştı.

İLK 11'LER

Saat 20.00'de başlayacak olan derbinin ilk 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ederson Moraes, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan, Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
Spor
Derbide müthiş gol: İlk gol geldi
Derbide müthiş gol: İlk gol geldi
Fenerbahçe'den derbiye özel koreografi
Fenerbahçe'den derbiye özel koreografi
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi