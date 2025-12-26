Galatasaray'da gündem stoper: 1.91'lik yıldızın peşinde

Galatasaray'da gündem stoper: 1.91'lik yıldızın peşinde
Yayınlanma:
Galatasaray, savunma bölgesini güçlendirmek için Chelsea'de forma giyen oyuncuyu gündemine aldı.

Devre arası transfer döneminin açılmasına günler kala Galatasaray, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Özellikle stoper, orta saha ve kanat rotasyonu için arayışlarına devam eden Galatasaray'da gündeme yeni bir isim geldi.

ALEX DISASI HAREKATI

Fransız basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Alex Disasi'yi gündemine aldı.

Disasi Galatasaray ile anılıyor

Haberin devamında, Alex Disasi'nin, Roma ve Galatasaray'ın da içinde bulunduğu ciddi talipleri olduğu ifade edildi.

BU SEZON HİÇ OYNAMADI

1.91 boyundaki savunma oyuncusu, bu sezon Chelsea formasıyla hiç süre alamadı.
27 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Disasi'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

