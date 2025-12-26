10 kişi kalan Sakaryaspor direnemedi
1. Lig'in 19. hafta açılış maçında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Harun Terin, Orhan Aydın Duran
Sakaryaspor: Szumski, Zwolinski (Dk. 80 Kobiljar), Yedder (Dk. 46 Akuazaoku), Emre Demir (Dk. 17 Oğuzhan Açıl), Serkan Yavuz (Dk. 80 Alparslan Demir), Salih Dursun, Kolovetsios, Burak Altınparmak, Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Lindseth (Dk. 90+2 Ahmet Şen), Adekanye (Dk. 78 Cissokho), Ada İbik, Benrahou (Dk. 90+2 Osman Kahraman), Yasin Güreler, Burak Süleyman (Dk. 70 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo (Dk. 46 Umut Erdem), Toure
Goller: Dk. 3 Ada İbik, Dk. 68 Burak Süleyman (Manisa FK)
Kırmızı Kart: Dk. 15 Salih Dursun (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 15 Vukovic, Dk. 81 Eren Erdoğan, Dk. 86 Burak Altıparmak (Sakaryaspor), Dk. 39 Ayberk Karapo, Dk. 45+2 Adekanye, Dk. 85 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)