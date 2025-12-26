10 kişi kalan Sakaryaspor direnemedi

10 kişi kalan Sakaryaspor direnemedi
Yayınlanma:
1. Lig'de oynanan maçta 10 kişi kalan Sakaryaspor, sahasında Manisa FK'ya 2-0 yenildi.

1. Lig'in 19. hafta açılış maçında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Harun Terin, Orhan Aydın Duran

Sakaryaspor: Szumski, Zwolinski (Dk. 80 Kobiljar), Yedder (Dk. 46 Akuazaoku), Emre Demir (Dk. 17 Oğuzhan Açıl), Serkan Yavuz (Dk. 80 Alparslan Demir), Salih Dursun, Kolovetsios, Burak Altınparmak, Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Lindseth (Dk. 90+2 Ahmet Şen), Adekanye (Dk. 78 Cissokho), Ada İbik, Benrahou (Dk. 90+2 Osman Kahraman), Yasin Güreler, Burak Süleyman (Dk. 70 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo (Dk. 46 Umut Erdem), Toure

Goller: Dk. 3 Ada İbik, Dk. 68 Burak Süleyman (Manisa FK)

Kırmızı Kart: Dk. 15 Salih Dursun (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 15 Vukovic, Dk. 81 Eren Erdoğan, Dk. 86 Burak Altıparmak (Sakaryaspor), Dk. 39 Ayberk Karapo, Dk. 45+2 Adekanye, Dk. 85 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

