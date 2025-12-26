Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı futbolcu İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı futbolcu İstanbul'da
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Anthony Musaba, temsilcisi ile birlikte İstanbul'a geldi.

Devre arası transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcunun serbest kalma bedeli olan 6 milyon euro'yu Samsunspor'a ödeyecek ve Musaba'yı resmi olarak kadrosuna katacak.

MUSABA İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Anthony Musaba ve Temsilcisi İbrahim Polat, İstanbul'a geldi.

2024/11/08/hbfb.jpg

İLK MAÇI SAMSUNSPOR'A KARŞI!

Fenerbahçe, transfer döneminin başlayacağı gün olan 2 Ocak'ta futbolcuyu kadrosuna katacak.
Sarı-lacivertliler, 2026 yılının ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak.
25 yaşındaki Anthony Musaba, Fenerbahçe'ye transferi resmileşmesi sonrası Samsunspor maçında sahada olabilecek.
Bu sezon Samsunspor ile 22 maça çıkan Musaba, 6 gol atarken 3 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

