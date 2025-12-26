Devre arası transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcunun serbest kalma bedeli olan 6 milyon euro'yu Samsunspor'a ödeyecek ve Musaba'yı resmi olarak kadrosuna katacak.

MUSABA İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Anthony Musaba ve Temsilcisi İbrahim Polat, İstanbul'a geldi.

İLK MAÇI SAMSUNSPOR'A KARŞI!

Fenerbahçe, transfer döneminin başlayacağı gün olan 2 Ocak'ta futbolcuyu kadrosuna katacak.

Sarı-lacivertliler, 2026 yılının ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak.

25 yaşındaki Anthony Musaba, Fenerbahçe'ye transferi resmileşmesi sonrası Samsunspor maçında sahada olabilecek.

Bu sezon Samsunspor ile 22 maça çıkan Musaba, 6 gol atarken 3 asist yaptı.