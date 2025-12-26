Beşiktaş'tan ayrılması istenen Necip Uysal'dan ilk açıklama

Beşiktaş'tan ayrılması istenen Necip Uysal'dan ilk açıklama
Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği futbolcu Necip Uysal, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş, Necip Uysal ve Mert Günok'tan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
Açıklamanın devamında kulüp bulamamaları halinde takımdan ayrı çalışacakları belirtildi.

Beşiktaş'tan kadro dışı kararı: 2 futbolcuya kulüp bulması istendiBeşiktaş 2 futbolcuya kulüp bulmasını istedi

NECİP UYSAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Necip Uysal, alınan karar sonrası açıklamalarda bulundu.
Fatih Doğan'a konuşan tecrübeli futbolcu, "Bizim bildiğimiz de yapılan açıklama kadar. Sergen hocanın sportif kararı dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok. Denedim ama hocayla da henüz konuşamadık. 22 yıldır şerefle formasını giydiğim camiama en ufak zarar verecek bir ifade kullanmak istemiyorum. O yüzden süreci anlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüp ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.
Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.
Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

