Beşiktaş'tan kadro dışı kararı: 2 futbolcuya kulüp bulması istendi

Yayınlanma:
Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, Mert Günok ve Necip Uysal ile ilgili flaş bir karar aldı.

KADRO DIŞI KARARI!

Beşiktaş, iki futbolcudan kendilerine takım bulmalarını istediğini açıklarken, kulüp bulamamaları halinde takımdan ayrı çalışacakları belirtildi.

KAPTANLIKLARI ALINMIŞTI

Sezon içerisinde Mert Günok ve Necip Uysal'ın kaptanlıkları alınıp, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi'ye verilmişti.
İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:
Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.
Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir. Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

