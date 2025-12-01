Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi açıklama: Rakibimizi umursamıyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

''EN ÖNEMLİ ŞEY BU BİZİM İÇİN''

Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "Geçmiş yıllarda ben burada yoktum. Son günlerde bazı geçmiş derbileri izledik, daha iyi anlayabilmek adına. Umarım mutlu olan Fenerbahçe ailesi olur. En önemli şey bu bizim için." dedi.

''RAKİBİMİZİ UMURSAMIYORUZ''

Tedesco, "Biz rakibimizi umursamıyoruz. Kendimize odaklanamıyoruz. Galatasaray, Stuttgart, Nice, Başakşehir fark etmez. Kendimize odaklanıyoruz. Birlik olmuş tek takım olarak hareket etmemiz önemli. Güçlü ve iyi bir yedek kulübemiz var.

Maç bence ilk 60 dakika belirlenmeyecek, yedek kulübesi de önemli olacak. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Taktiğin önemi yüzde 15-20 olacak, daha önemlisi enerji olacak." ifadelerini kullandı.

