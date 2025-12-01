Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri açıklandı.

Süper Lig'in 14. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi son durumFenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi son durum

MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL

Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek ve Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak.

VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak.

AVAR'da ise Hakan Yemişken görev alacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

ZİRVEDE ÖNEMLİ MAÇ

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren derbi öncesi Galatasaray'ın 32, Fenerbahçe'nin 31 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturmak, Galatasaray ise puan farkını açmak için sahaya çıkacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

DERBİDE İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri açıklandı:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış, Osimhen

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

