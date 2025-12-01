Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 14. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi son durum
MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL
Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek ve Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak.
VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak.
AVAR'da ise Hakan Yemişken görev alacak.
ZİRVEDE ÖNEMLİ MAÇ
Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren derbi öncesi Galatasaray'ın 32, Fenerbahçe'nin 31 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturmak, Galatasaray ise puan farkını açmak için sahaya çıkacak.
DERBİDE İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri açıklandı:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış, Osimhen