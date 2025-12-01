Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi son durum

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi son durum
İşte Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi son gelişmeler...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI DERBİYİ BEKLİYOR

Bu derbi öncesinde stadyum etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, maç saatini bekliyor.

Tezahüratlarda bulunan ve meşaleler yakan taraftarlar, kısa bir süre sonra stadyumdaki yerini alacak.

GALATASARAY TARAFTARI KADIKÖY'DE

Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma vardı.

30 otobüsle yola çıkan Galatasaraylı taraftarlar, polisin yoğun güvenlik önlemleri stada ulaştı.

Tezahüratlar eşliğinde otobüslerden inen sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra sorunsuz bir şekilde stada giriş yaptı.

Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi açıklama: Rakibimizi umursamıyoruz
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi açıklama: Rakibimizi umursamıyoruz
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu