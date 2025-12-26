TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini tek tek açıkladı: Süper Lig hakemi de var

Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı. Bahis oynayan hakemlerin içlerinde eski Süper Lig hakemi de bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda TFF bünyesinde görev yaparken futbolda bahis oynayan hakemlerin ismini tek tek açıkladı.

Eski hakem Ali Palabıyık PFDK'ya sevk edildi

SÜPER LİG HAKEMİ ALİ PALABIYIK DA VAR

PFDK'ya sevk edilen hakemler arasında eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık da bulunuyor.

Palabıyık'ın da yer aldığı 9 hakem PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir''

PFDK'ya sevk edilen hakemler

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

