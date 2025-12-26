TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini tek tek açıkladı: Süper Lig hakemi de var

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda TFF bünyesinde görev yaparken futbolda bahis oynayan hakemlerin ismini tek tek açıkladı.

PFDK'ya sevk edilen hakemler arasında eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık da bulunuyor.

Palabıyık'ın da yer aldığı 9 hakem PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir''