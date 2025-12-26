Bahis soruşturmasında 42 kişi daha PFDK'ya sevk edildi

Bahis soruşturmasında 42 kişi daha PFDK'ya sevk edildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 42 kişinin daha PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Futbol dünyasında bahis depreminde yeni dalga! TFF, futbolcular hakemler ve gözlemcilerden sonra temsilciler dosyasını da açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında TFF, 42 ismi açıkladı ve PFDK'ya sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilci, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.
bahis oynadığı tespit edilen 42 kişi hakkında kararı PFDK verecek.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.
Yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir''

tfff.webp
PFDK'ya sevk edilen isimler

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Spor
Galatasaray'ın kadınları namağlup şampiyon oldu: Süper Lig'de yenmedik takım bırakmadı
Galatasaray'ın kadınları namağlup şampiyon oldu: Süper Lig'de yenmedik takım bırakmadı
Galatasaray'a yıldız transferi yolda: Sarı-kırmızılılar dev kulüpleri atlattı
Galatasaray'a yıldız transferi yolda: Sarı-kırmızılılar dev kulüpleri atlattı