Futbol dünyasında bahis depreminde yeni dalga! TFF, futbolcular hakemler ve gözlemcilerden sonra temsilciler dosyasını da açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında TFF, 42 ismi açıkladı ve PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilci, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

bahis oynadığı tespit edilen 42 kişi hakkında kararı PFDK verecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir''