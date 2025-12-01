Galatasaray Fenerbahçe derbisine saatler kala harekete geçti: Şikayet edildi

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak dev derbi, saat 20.00'de başlayacak.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Kerem Aktürkoğlu için olay protesto hazırlığı

VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak.

AVAR'da ise Hakan Yemişken olacak.

ZİRVE İÇİN ÖNEMLİ MAÇ

Galatasaray'ın Süper Lig'de 32 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe ise 31 puanla Galatasaray'ı takip ediyor.

GALATASARAY DERBİ ÖNCESİ ŞİKAYET ETTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Union SG maçının hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini açıkladı.

''UEFA'YA ŞİKAYETTE BULUNDU''

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu." ifadeleri kullanıldı.