Kerem Aktürkoğlu için olay protesto hazırlığı

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Chobani Stadyumu’ndaki maç saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı yerinden takip edecek olan 2 bin 500 Galatasaraylı taraftarlar, Rams Park’ta bir araya gelerek Kadıköy’e doğru yola çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU BASKILI DOLARLAR

Hareket öncesi stat önünde ilginç bir olay yaşandı. Bazı sarı-kırmızılı taraftarların, Kerem Aktürkoğlu’nun yüzünün olduğu dolarlar hazırladığı görüldü.

UZUN YILLAR FORMA GİYDİ

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen milli futbolcu, önce Benfica’ya daha sonrasında da Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Galatasaray'da derbiye saatler kala belli oldu

GALATASARAY SORUSUNA TEK KELİMELİK YANIT

Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor maçı sonrası kendisine yöneltilen "Galatasaray derbisinde gol var mı?" sorusuna "İnşallah" cevabını vermişti.