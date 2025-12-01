Galatasaray'da derbiye saatler kala belli oldu

Hazırlıklarını dünkü antrenmanla tamamlayan ve dev maçı Kemerburgaz Tesisleri'nde bekleyen Sarı kırmızılı takım maç öncesi sabah saatlerinde kısa bir yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından teknik direktör Okan Buruk'un futbolcularıyla kısa bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe Galatasaray’ı 2-1 yendi: U 19’da zafer son dakikada geldi

Buruk'un futbolcularından Kadıköy'de oynanacak maçta seyirci baskısından etkilenmemelerini, tezahüratlara kulaklarını tıkamalarını ve hakemle diyaloga girmekten kaçınmalarını istediği belirtildi.

Sarı kırmızılı takımda dünkü antrenmana Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün'ün maç kadrosunda olacakları da bildirildi.

DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİMDEN ZİYARET

Galatasaray'da dev maça saatler kala galibiyet primi de belli oldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulunun Kemerburgaz Tesisleri'nde futbolculara bekledikleri haberi verdikleri öğrenildi.

Buna göre sarı kırmızılı takımda derbi galibiyetine Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet primi uygulanacak.

Yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyette 1 milyon euro prim kararı almıştı.

Bu primin daha da artırabileceği ileri sürüldü.