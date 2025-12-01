Fenerbahçe Galatasaray’ı 2-1 yendi: U 19’da zafer son dakikada geldi

Fenerbahçe Galatasaray’ı 2-1 yendi: U 19’da zafer son dakikada geldi
Fenerbahçe U19 Takımı sahasında Galatasaray U19 Takımı'nı 2-1'lik skorla mağlup etti.

TFF U19 Paf Ligi’nin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ercüment Sancaklı ve 88. dakikada Haydar Karataş kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 38. dakikada Eyüp Can Karasu'dan geldi.

YUMRUKLAR KONUŞTU

Karşılaşma içerisinde bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga çıktı. Ortalık bir anda karışırken sarı-kırmızılılarda bir futbolcunun rakibini yumrukladığı görüldü.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19 Takımı 19 puana ulaştı. Galatasaray U19 Takımı ise 21 puanda kaldı.

