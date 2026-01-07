Osimhen krizi için resmi açıklama geldi: Perde arkasında çözüldü

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşılaştı. Sahadan 4-0’lık skorla galip ayrılan Nijerya adını çeyrek finale yazdırdı.

OSIMHEN İLE LOOKMAN TARTIŞTI

Ancak Osimhen ile Lookman arasındaki tartışma maça damgasını vurdu. Kendisine pas atılmamasına sinirlenen Osimhen, Lookman ile bir süre tartıştı. Daha sonrasında kenara değişiklik işareti yapan Osimhen, 68. dakikada oyundan alındı.

İSTANBUL’A DÖNECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Karşılaşmanın ardından öfkesi geçmeyen Osimhen’in kampı terk ederek İstanbul’a döneceği iddiaları çıkarken resmi açıklama geldi.

FEDERASYONDAN YALANLAMA

Nijerya Futbol Federasyonu konuya dair yaptığı açıklamada Osimhen’in İstanbul’a döneceği iddialarını yalanladı.

Federasyon açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Osimhen ile Lookman arasında bir sorun yok. Perde arkasında her şey çözüldü. Osimhen, milli takımla birlikte kampta. Ayrılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.