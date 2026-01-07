Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek bitmeden 2 kişi kaldılar: İsrail ekibi hükmen galip ilan edilecek

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Netanel ile Trapani Shark karşı karşıya geldi. Bulgaristan’da oynanan mücadele yarıda kaldı.

Mali kriz nedeniyle oyuncularını bir bir kaybeden İtalyan ekibi Trapani Shark, maç için Bulgaristan’a ancak 5 ismi götürebildi.

İLK ÇEYREK BİTEMEDEN 2 KİŞİ KALDILAR

İlk çeyrek oynandığı sırada 38-5 geriye düşen Trapani Shark saha içinde 2 basketbolcuyla kalınca maça devam edemedi.

HAPOEL NETANEL HÜKMEN GALİP İLAN EDİLECEK

Karşılaşma tatil edilirken FIBA disiplin sürecinin ardından İsrail ekibi Hapoel Netanel, hükmen galip ilan edilecek.

CEZA KAPIDA

Disiplin soruşturması geçirecek olan Trapani Shark’ın idari para cezasının yanı sıra puan silme cezası da alması bekleniyor.

LİGDEN ÇEKİLECEK

Kurallar gereği her maça en az 10 basketbolcu götürmesi gereken Trapani Shark’ın ligden çekileceği öngörülüyor.