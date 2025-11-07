Gürel Yurttaş

Gürel Yurttaş

Süper Lig'de şampiyonlar değişir mi? Maçlar iptal edilir mi?

Yayınlanma:

Türkiye bu sabaha yeni bir operasyon haberiyle uyandı. Bu kez futbol dünyasıydı gündemde olan. Bahis olayı yani.

2 kulüp başkanı, çok sayıda hakem gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Sonunda bakalım neler çıkacak? Peki bundan sonra ne olacak?

Bu soruyu değerli avukat Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Alpay Köse'ye sordum. Anlaşılır bir dille tek tek anlattı bundan sonra neler olabileceğini. Ben de size madde madde aktarayım:

whatsapp-image-2025-11-07-at-14-27-17.jpeg
Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Alpay Köse

"BU SEZON YAPILAN MAÇ İPTAL EDİLİR"

- Bu soruşturmanın sonucu geçmiş sezonları etkilemez. Önce onu belirteyim. Yani TFF'nin tescil ettiği sezonlara etki etmez. Ancak başkan veya hakemin oynadığı bahis bir başka kulübü etkilediyse tazminat hakkı doğar. Hakem yapmışsa Türkiye Futbol Federasyonu tazminattan sorumlu olur, başkan yaptıysa kendisi sorumlu olur.

- Eğer bu sezon oynanan maçlarda olduğu kanıtlanırsa hem başkanlar için, hem de hakemler için; o maç iptal edilir ve tekrar oynanır.

Fenerbahçe'yi yakan hakem araştırılsın: Geçmişi skandallarla doluFenerbahçe'yi yakan hakem araştırılsın: Geçmişi skandallarla dolu

"BAHİSTEN ÖNEMLİ OLAN ŞİKE"

- Burada bahis oynamak değil daha önemlisi şike! Yani başkanlar, yöneticiler veya hakemler oynadıkları maçı kendi istedikleri sonucu almak için etkilemişlerse, kendi takımlarına oynayıp, istedikleri sonuçları almışlarsa bu şikeye girer. Bu tespit edilmeli.

- Zaten bunu yapmışlarsa ceza davası açılır, kanıtlanırsa hapis cezası alırlar. Hatır şikesi bile olsa yani ortada para bile dönmese ömür boyu men cezası alırlar.

"FIFA VE INTERPOL'UN KOMİSYONU VAR"

- Şunu da belirteyim. Bu yapılanlar yetersiz. Çünkü sadece Türkiye'deki legal siteden araştırma yapılıyor. Oysa FIFA ile Interpol'un kurduğu bir komisyon var. Bu tip olayları araştıran. Eğer federasyon buraya sorarsa yani bütün dünyadaki bahis sitelerinden bilgiler gelirse o zaman işte ortalık karışır. Yoksa şu anda çıkanlar basit şeyler.

Buradan şunu anlıyorum. Bunlar daha başlangıç gibi geliyor bana. Daha altından çok şeyler çıkacak gibi görünüyor.

Ve diyorum ki; kulüpler de yani başkanları ve yöneticileri seyirci gibi bakmamalı bu olaya. Basın da öyle. Eğer temiz futbol istiyorsak, futbolun var olmasını diliyorsak her kesim elini taşın altına sokmalı, silkelenmeli. Kimbilir daha neler çıkacak ortaya...

