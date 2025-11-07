Sedat Kaya

Sedat Kaya

Fenerbahçe'yi yakan hakem araştırılsın: Geçmişi skandallarla dolu

Yayınlanma:
Güncelleme:

Türkiye dün gece Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısını konuşuyor.
Çekyalı spor yazarları bile pozisyonun net penaltı olduğunu söylüyor.

Çekler bile kabul etti: PenaltıÇekler bile kabul etti: Penaltı

Ancak Hollandalı Allard Lindhout'un geçmişini bilenler için bu karar sürpriz değil.

Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yediBu hakem alkol kontrolünden geçmeli

Çünkü geçmişte benzer pozisyonlarda aynı hataları yaptı ama sonra özür diledi.
Çünkü arşive bakınca aynı filmi defalarca görüyoruz.

Arşiv 1:
Emmen - Sparta / 17 Mayıs 2018

allard-lindhout1.jpgEredivisie play-off’unda ceza sahasında bariz bir çekme.
VAR çağırıyor, Lindhout monitöre gidiyor, penaltı yok.
Maçtan sonra açıklama:
Yan açı yoktu. Sadece yukarıdan gördüm; o yüzden emin olamadım.
Yani karar yanlış ama gerekçe kamera.
Olay büyüyor; eski FIFA hakemi Mario van der Ende yerden yere vuruyor:
Bu bir hakem hatası değil, skandal.
Federasyondan Sparta’ya özür, Lindhout’tan hata kabulü geliyor.

Arşiv 2:
Utrecht - Vitesse / 20 Şubat 2022

allardlindhout2.jpgDört yıl sonra aynı tablo.
Ceza sahasında çekme, VAR–monitör–penaltı yok.
Bu kez Lindhout kendi ağzıyla söylüyor:
Stomme fout… aptalca bir hataydı.
Ve ekliyor:
VAR’ı dinlemedim, kendi kanaatim beni engelledi.
Hollanda basını günlerce tartışıyor.
Fotoğraf net: Hatasını kabul eden ama aynı hatayı tekrarlayan hakem.

2024/11/08/hbfb.jpg

Dün Gece:
Aynı film / farklı sahne

Uzatmalarda Jhon Duran’a ceza sahasında bariz müdahale.
Forma neredeyse yırtılacak.
VAR uyarıyor, monitör izleniyor, karar değişmiyor.
Tarih tekerrür ediyor.

fbpenalti-001.webpBu noktada sormak gerekiyor.
Bir hakem, aynı türden hatayı üç farklı maçta yapıyorsa bu hâlâ “insan hatası” mıdır?
Yoksa karar verme refleksinde bir kör nokta mı var?
Bunu mantık kabul etmiyor.
UEFA bu tabloyu görmezden gelemez.
Bu hakemin olası çıkar çatışmalarına dair her ihtimalin titizlikle incelenmesi gerekir.
Özellikle bahis konusu.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi

 07 Kasım 2025 Cuma 01:18

Galatasaray karanlığı yıldız gibi deldi geçti: İktidarın inadı taraftarlara çile çektirdi

 06 Kasım 2025 Perşembe 01:06

'Fetret”' söylemi: Hangi siyasetin dili?

 04 Kasım 2025 Salı 09:25

Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu

 02 Kasım 2025 Pazar 22:12

Galatasaray Trabzonspor maçının hakkını açıkladı

 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:11

Agamemnon'un sırrı ve Truva: Neden 30 Ekim değil de 29 Ekim?

 29 Ekim 2025 Çarşamba 11:43

O bu pisliği yıllar önce görmüştü: Söyledikleri yüzünden aforoz edildi

 28 Ekim 2025 Salı 10:24

Fenerbahçe'nin artık bir omurgası var

 27 Ekim 2025 Pazartesi 22:02

Dreyfus’un Gölgesinde İmamoğlu

 27 Ekim 2025 Pazartesi 09:47

Galatasaray'da tüm planları bozan olay: TFF'nin ne yapması gerektiğini açıkladı

 26 Ekim 2025 Pazar 19:09
SON YAZILAR
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Süper Lig'de şampiyonlar değişir mi? Maçlar iptal edilir mi?
Sedat Kaya
SedatKaya
Fenerbahçe'yi yakan hakem araştırılsın: Geçmişi skandallarla dolu
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Güzellik Kraliçelerinin verdiği ders
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Bu ülke yargı ülkesi ise…
Fikret Bila
FikretBila
Hukuk Devleti
Sakarya'da Filistinlilerin şüpheli ölümü! Bilinçleri kapalı halde bulundular
Sakarya'da Filistinlilerin şüpheli ölümü! Bilinçleri kapalı halde bulundular
Süper Lig'de şampiyonlar değişir mi? Maçlar iptal edilir mi?
Süper Lig'de şampiyonlar değişir mi? Maçlar iptal edilir mi?
Antalya dakikalar içerisinde felaketi yaşadı! Ceviz büyüklüğünde dolu, seraları parçalayan fırtına...
Antalya dakikalar içerisinde felaketi yaşadı! Ceviz büyüklüğünde dolu, seraları parçalayan fırtına...
Endonezya'da camide patlama: Onlarca yaralı var
Endonezya'da camide patlama: Onlarca yaralı var