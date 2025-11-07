Fenerbahçe'yi yakan hakem araştırılsın: Geçmişi skandallarla dolu

Türkiye dün gece Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısını konuşuyor.

Çekyalı spor yazarları bile pozisyonun net penaltı olduğunu söylüyor.

Çekler bile kabul etti: Penaltı

Ancak Hollandalı Allard Lindhout'un geçmişini bilenler için bu karar sürpriz değil.

Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli

Çünkü geçmişte benzer pozisyonlarda aynı hataları yaptı ama sonra özür diledi.

Çünkü arşive bakınca aynı filmi defalarca görüyoruz.

Arşiv 1:

Emmen - Sparta / 17 Mayıs 2018

Eredivisie play-off’unda ceza sahasında bariz bir çekme.

VAR çağırıyor, Lindhout monitöre gidiyor, penaltı yok.

Maçtan sonra açıklama:

Yan açı yoktu. Sadece yukarıdan gördüm; o yüzden emin olamadım.

Yani karar yanlış ama gerekçe kamera.

Olay büyüyor; eski FIFA hakemi Mario van der Ende yerden yere vuruyor:

Bu bir hakem hatası değil, skandal.

Federasyondan Sparta’ya özür, Lindhout’tan hata kabulü geliyor.

Arşiv 2:

Utrecht - Vitesse / 20 Şubat 2022

Dört yıl sonra aynı tablo.

Ceza sahasında çekme, VAR–monitör–penaltı yok.

Bu kez Lindhout kendi ağzıyla söylüyor:

Stomme fout… aptalca bir hataydı.

Ve ekliyor:

VAR’ı dinlemedim, kendi kanaatim beni engelledi.

Hollanda basını günlerce tartışıyor.

Fotoğraf net: Hatasını kabul eden ama aynı hatayı tekrarlayan hakem.

Dün Gece:

Aynı film / farklı sahne

Uzatmalarda Jhon Duran’a ceza sahasında bariz müdahale.

Forma neredeyse yırtılacak.

VAR uyarıyor, monitör izleniyor, karar değişmiyor.

Tarih tekerrür ediyor.

Bu noktada sormak gerekiyor.

Bir hakem, aynı türden hatayı üç farklı maçta yapıyorsa bu hâlâ “insan hatası” mıdır?

Yoksa karar verme refleksinde bir kör nokta mı var?

Bunu mantık kabul etmiyor.

UEFA bu tabloyu görmezden gelemez.

Bu hakemin olası çıkar çatışmalarına dair her ihtimalin titizlikle incelenmesi gerekir.

Özellikle bahis konusu.