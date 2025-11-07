Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi

Adını dünyanın dört bir yanında köpüren o altın sıvıdan alan şehirdeydi bu gece Fenerbahçe. Kadehlerde lezzet aramaya değil, zaferin tadını çıkarmaya gelmişti. Ancak hakemin kurbanı oldu.

Hollandalı son dakikada VAR'ın uyarısına rağmen Duran'a yapılan yüzde yüzlük penaltıyı vermedi.

Ben UEFA temsilcisi olsaydım maçtan sonra Hollandalı hakem Allard Lindhout'un alkol testinden geçmesini isterdim. Adeta Pilsen birasını çok kaçırmış gibi saçma sapan kararlarla Fenerbahçe'nin kazanmasını engelledi.

Victoria Pilsen Avrupa’nın soğuk birası kadar sert, dirençli bir takım. Avrupa Ligi'nde henüz yenilmemiş, en son Roma'yı İtalya'da yenmişti. Sarı Lacivertlilerin buradan puan çıkarması için İstanbul’un sıcak yüreği kadar güçlü oynaması gerekiyordu.



Ikinci yarıda oynadı ama Hollandalı hakemi geçemedi.

Maçın başında Tedesco’nun beklenmeyen planı riskliydi. Kanatlarda Oğuz ve Szymanski oynuyor, Asensio ise yedekteydi. Bu kurgu ilk yarıda umulan verimi vermedi. Çünkü orta sahada yaratıcılık ve direnç yoktu. Szymanski de gününde olmayınca oyun kanatlara da açılamadı. En önemlisi Fenerbahçe topu ileri hatta tutmakta zorlandı. Talisca ve En Nesyri her topu ezdi, Özellikle Talisca her dokunuşta yere düşerek rakibin hızlı hücumlarına davetiye çıkardı.

Ev sahibi Viktoria Pilsen daha ataktı ancak kaleci Ederson gole geçit vermedi. Yine de devrenin en net pozisyonu Fenerbahçe’ye aitti. Talisca’nın ince pasında En-Neysri kaleciyle karşı karşıya kaldı ama zoru başararak topu dışarı gönderdi.

Fenerbahçe'de santrfor forması giyen bir futbolcunun böyle bir maçta, ayağına gelmiş böyle bir fırsatı harcaması düşündürücüdür. Avrupa arenasında bu fırsatları kaçırmayacaksın.

Fenerbahçe ikinci yarı Asensio, Fred ve Duran'ı aynı anda oyuna aldı. O andan itibaren oyunun rengi değişti. Orta sahada pas trafiğini kuran Sarı Lacivertliler rakip kaleye inmeye başladı. Önce Duran, sonra Fred iki önemli pozisyonu kaçırdılar.

Ikinci yarıdaki üstün futbol gol getirmeyince Fenerbahçe hakem bir puana razı oldu.

UEFA bu hakemin kokartını hemen sökmeli, yoksa çok can yakar.