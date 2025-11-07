Sedat Kaya

Sedat Kaya

Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi

Yayınlanma:

Adını dünyanın dört bir yanında köpüren o altın sıvıdan alan şehirdeydi bu gece Fenerbahçe. Kadehlerde lezzet aramaya değil, zaferin tadını çıkarmaya gelmişti. Ancak hakemin kurbanı oldu.
Hollandalı son dakikada VAR'ın uyarısına rağmen Duran'a yapılan yüzde yüzlük penaltıyı vermedi.
Ben UEFA temsilcisi olsaydım maçtan sonra Hollandalı hakem Allard Lindhout'un alkol testinden geçmesini isterdim. Adeta Pilsen birasını çok kaçırmış gibi saçma sapan kararlarla Fenerbahçe'nin kazanmasını engelledi.
Victoria Pilsen Avrupa’nın soğuk birası kadar sert, dirençli bir takım. Avrupa Ligi'nde henüz yenilmemiş, en son Roma'yı İtalya'da yenmişti. Sarı Lacivertlilerin buradan puan çıkarması için İstanbul’un sıcak yüreği kadar güçlü oynaması gerekiyordu.

2024/11/08/hbfb.jpg
Ikinci yarıda oynadı ama Hollandalı hakemi geçemedi.
Maçın başında Tedesco’nun beklenmeyen planı riskliydi. Kanatlarda Oğuz ve Szymanski oynuyor, Asensio ise yedekteydi. Bu kurgu ilk yarıda umulan verimi vermedi. Çünkü orta sahada yaratıcılık ve direnç yoktu. Szymanski de gününde olmayınca oyun kanatlara da açılamadı. En önemlisi Fenerbahçe topu ileri hatta tutmakta zorlandı. Talisca ve En Nesyri her topu ezdi, Özellikle Talisca her dokunuşta yere düşerek rakibin hızlı hücumlarına davetiye çıkardı.
Ev sahibi Viktoria Pilsen daha ataktı ancak kaleci Ederson gole geçit vermedi. Yine de devrenin en net pozisyonu Fenerbahçe’ye aitti. Talisca’nın ince pasında En-Neysri kaleciyle karşı karşıya kaldı ama zoru başararak topu dışarı gönderdi.
Fenerbahçe'de santrfor forması giyen bir futbolcunun böyle bir maçta, ayağına gelmiş böyle bir fırsatı harcaması düşündürücüdür. Avrupa arenasında bu fırsatları kaçırmayacaksın.
Fenerbahçe ikinci yarı Asensio, Fred ve Duran'ı aynı anda oyuna aldı. O andan itibaren oyunun rengi değişti. Orta sahada pas trafiğini kuran Sarı Lacivertliler rakip kaleye inmeye başladı. Önce Duran, sonra Fred iki önemli pozisyonu kaçırdılar.
Ikinci yarıdaki üstün futbol gol getirmeyince Fenerbahçe hakem bir puana razı oldu.
UEFA bu hakemin kokartını hemen sökmeli, yoksa çok can yakar.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Galatasaray karanlığı yıldız gibi deldi geçti: İktidarın inadı taraftarlara çile çektirdi

 06 Kasım 2025 Perşembe 01:06

'Fetret”' söylemi: Hangi siyasetin dili?

 04 Kasım 2025 Salı 09:25

Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu

 02 Kasım 2025 Pazar 22:12

Galatasaray Trabzonspor maçının hakkını açıkladı

 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:11

Agamemnon'un sırrı ve Truva: Neden 30 Ekim değil de 29 Ekim?

 29 Ekim 2025 Çarşamba 11:43

O bu pisliği yıllar önce görmüştü: Söyledikleri yüzünden aforoz edildi

 28 Ekim 2025 Salı 10:24

Fenerbahçe'nin artık bir omurgası var

 27 Ekim 2025 Pazartesi 22:02

Dreyfus’un Gölgesinde İmamoğlu

 27 Ekim 2025 Pazartesi 09:47

Galatasaray'da tüm planları bozan olay: TFF'nin ne yapması gerektiğini açıkladı

 26 Ekim 2025 Pazar 19:09

Penguenler Cumhuriyetinde gazetecilik

 25 Ekim 2025 Cumartesi 13:42
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Gazeteciler lehine bir yazı!
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
Sosyalist Müslüman olur mu?
İsmail Pehlivan
İsmailPehlivan
Cemevleri ekonomik ve siyasi rant kapısı mı?
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Taraf değiştiren kelimeler: Gazi Meclis
Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi
Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi
Fenerbahçe berabere kaldı: Çekya'da kazanan çıkmadı
Fenerbahçe berabere kaldı: Çekya'da kazanan çıkmadı
Bakan Ersoy'un eşinden gündem olacak hareket! Bekir Bozdağ'a tepki paylaşımını beğendi: O çocukların ahı kolay çıkmaz
Bakan Ersoy'un eşinden gündem olacak hareket! Bekir Bozdağ'a tepki paylaşımını beğendi: O çocukların ahı kolay çıkmaz
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!