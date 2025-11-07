Çekler bile kabul etti: Penaltı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Ancak maçın sonucu kadar, hakem Allard Lindhout’un tartışmalı kararları da geceye damga vurdu.

Maçın son dakikalarında Jhon Duran’a yapılan müdahale, özellikle penaltı beklentisiyle dikkat çekti. Kolombiyalı oyuncunun şortunun çekilerek dengesinin bozulduğu pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi. Bu karar, sadece Türk futbolseverleri değil, Çek basınını da şaşırttı.

Ülke basınında hakemin yönetimi ve Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı gündem oldu.

Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi

ÇEKLER BİLE KABUL ETTİ

Çekya’nın önde gelen spor yayınlarında yer alan başlıklar şöyle:

Aktualne: Plzen, devle müthiş bir mücadele verdi. Hakem, çılgın finalde Türkleri çileden çıkardı. Penaltıyı vermedi.

iSport: Konuk ekip penaltı ve tribünlerdeki Koubek’e öfkelendi.

FotbalPortal: Viktoria, Roma galibiyetinin ardından Fenerbahçe ile berabere kaldı.

CNN Prima: Plzen oyuncuları Fenerbahçe ile berabere kaldı ve yenilgisiz devam ediyor.

Ruik: Plzen, bir diğer favoriden puan aldı.

Plzensky: Viktoria, Türkler karşısında aldığı bir puanla Avrupa’da yenilgisiz.

FENERBAHÇE ŞİKAYET EDECEK

Maçta yaşananlar, UEFA’nın hakem performanslarını değerlendirme sürecini yeniden gündeme getirdi. Fenerbahçe cephesi ise pozisyonun tekrarlarını inceleyerek resmi başvuru hazırlığında.