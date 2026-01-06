Fenerbahçe finalde Galatasaray'ın rakibi oldu: Musaba Samsunspor karşısında yıldızlaştı

Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 galip ayrıldı. 2 golün de asisti yeni transfer Musaba'dan geldi. Fenerbahçe finalde Galatasaray ile karşılaşacak.