Fenerbahçe finalde Galatasaray'ın rakibi oldu: Musaba Samsunspor karşısında yıldızlaştı
Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran kaydetti.
MUSABA İLK MAÇINDA 2 ASİST YAPTI
Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Anthony Musaba, ilk maçında eski takımına karşı 2 asist yaparak yıldızlaştı.
SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI
78. dakikada Kerem Aktürkoğlu’na arkadan sert bir müdahale yapan Makoumbou, kırmızı kart görerek Samsunspor’u 10 kişi bıraktı.
GALATASARAY’IN RAKİBİ OLDU
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe adını finale yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertliler final maçında ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan final mücadelesi saat 20.30’da başlayacak.