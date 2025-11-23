Gürel Yurttaş

Beşiktaş Samsun maçındaki rezalet! İnönü'de tüyleri diken diken eden anlar

Beşiktaş-Samsunspor maçı tam başlayacaktı ki... Başlayamadı! Sahada bir martı. Ayağında bir problem olduğundan yürüyemiyordu ama ara ara uçup oraya buraya konuyordu.

Ölümsüz başkan Süleyman Seba'nın olduğu belirtilen bir söz bir anda yayıldı tribünlerde de, sosyal medyadaki Beşiktaşlılar arasında da:

"Sizi özlediğim zaman yanınıza bir martı olarak gelirim belki!" Tüyler diken dikendi!

Ben inanıyorum. Süleyman abi yukarıda bulutların arasından bir yerlerden görüyordur olup bitenleri. Ve diyordur ki;

- Ne yapıyorsunuz yahu! Şeyi şey etmişsiniz iyice! Bu ne hal!

Eminim Beşiktaş'ta en kutsal görevlerden biri olan takım kaptanlığı da şaşırtmıştır! Daha 3 ay önce Beşiktaş Çarşı'da yürüse kimsenin tanıyamayacağı birisinin kolunda kaptanlık bandı! Hadi çok tecrübeli büyük bir yıldızı transfer edersin de kaptanlığı da verirsin! O da yok!

Martı uçtu durdu sahanın orasında burasında ama Kartal uçamadı bir türlü. Ya da Samsunspor uçurmadı diyelim. İlk yarıda Samsunspor'un hakkını verelim.

Gerçekten de Beşiktaş'a oranla daha etkili olan taraftı. Bugüne kadar aldığı sonuçların tesadüfen olmadığı ortada zaten. Maçın başlamasıyla birlikte 3 kez pozisyona girdiler peş peşe. Ersin'in kurtarışları olmasaydı durumun 3-0 olması işten bile değildi.

Samsunspor ilk yarıda 4 kez kaleyi bulan isabetli şut atarken, Beşiktaş'ınki sadece 1'di.

Yalnız şu pozisyona takıldım ben de herkes gibi. Beşiktaş atağında ceza alanında Abraham topa kafayla vuracakken Samsunsporlu Borekivoc önüne atıyor kendini havadan. O sırada topun kolundan döndüğü görülüyor. Atilla Karaoğlan göremedi ama VAR da gördü. Pozisyonu inceledikten sonra da Karaoğlan'ı izlemeye davet izledi. Karaoğlan izledi ama kararında diretti ve devam dedi. Topun ayaktan sekerek koluna geldiğini söylüyordu da Borekivic yerde değildi ki havadaydı. Madem öyle VAR neden uyardı? VAR mı bilmiyor bu işi, yoksa Atilla Karaoğlan mı? Bu ne rezalet! Yok mu standardınız sizin?

Bir de aklıma takılan şu var! Tamam, sildiniz attınız Rafa Silva'yı. Ya da o silip attı sizi. Peki Jota Silva niye bir türlü ilk 11'e giremiyor? Madem ilk 11 oyuncusu değildi, neden transfer ettiniz? Yoksa suçu Rafa Silva gibi Portekizli olması mı?

İkinci yarıya Beşiktaş daha istekli başladı. Samsunspor'un sağlam defansının üzerine gitmeye başladı. Kanatları daha çok kullanmaya çalışıyordu ama pozisyon bulmakta zorlanıyordu. Samsunspor ise ilk yarıya başladığı gibi değildi. Sanırım Thomas Reis taktik değiştirmişti. Kontrataktı amacı.

55. dakikada Cengiz'in pasıyla El Bilal Toura ceza alanında topla buluştuğu anda kendisini yerde buldu. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Yine Borevkovic'ti pozisyonun içindeki Samsunsporlu oyuncu. Karaoğlan, VAR'ı dinledikten sonra bu kez pozisyonu tekrar izlemeye gerek görmedi. Topun başına geçen Cengiz Ünder topu filelere gönderdi: 1-0.

Sonra Samsunspor yine değiştirdi taktiğini ve ilk yarıya döndü. Ve peş peşe 2 tehlike yarattı. İlkinde Rıdvan, ikincisinde Paulista çok iyi girdi araya. Samsunspor Beşiktaş yarı alanındaydı artık, Beşiktaş ise savunmada. Ama Samsunspor'un atakları geliyordu peş peşe ve 66. dakikada da geldi. Ndiaye'nin uzaklaştıramadığı topta Cengiz'in hatalı pasında ceza alanı içinde buluşan Ndiaye topu ağlara yolladı: 1-1.

70. dakikada Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in yerine Jota Silva, Abraham'ın yerine de Rashica girdi. Bu Sergen Yalçın klasiği oldu artık. Ne zaman gol yese, ya da gol atamasa takım aynı olay! Jota Silva giriyor, Rashica da giriyor. Demek ki elinden başka da bir şey gelmiyor! Thomas Reis de buna değişikliklerle karşılık verdi. Ndiaye'yi aldı mesela. Musaba'yı da. Yerlerine yine aynı görevleri yapabilecek oyuncuları koydu. Yorulanları değiştiriyordu anlaşılan. Zaten o iki oyuncu girer irmez 81'de gole çok yaklaştırdılar Samsunspor'u. Yine Ersin kurtardı bu kez ayağı ile.

Samsunspor'un orta sahayı hızlı geçip, pozisyonlar bulması üzerine Sergen Yalçın sanırım "Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan daha iyidir" diye düşündü ve Cerny'i dışarı alarak Demir Ege'yi koydu orta sahaya. Böylece hücumdan bir kişiyi de eksiltmiş oldu.

Reis ise sahanın tartışmasız en iyi oyuncularından Holse'yi çıkardı oyundan. Soner girdi yerine. Emre Kılınç'ın yerine de Mendes. Holse o kadar koşmuştu ki maç boyunca ileri geri, sağa sola. Sanırım ondan yaptı bu değişikliği, iyice yoruldu diye.

89'da orta sahaya bir takviye daha yaptı Sergen Yalçın Salih'in yerine Kartal'ı alarak.

Ve maçın son anları tribünlerden yükselen ses: "Yönetim istifa!"

Hatalar üst üste yapılınca böyle oluyor işte. Göreve çağırdıklarını böyle protesto ediyor tribünler kim olursan ol!

Şu bir gerçek. Beşiktaş yenilebileceği bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Zaten martı da umudunu kesmiş olmalıydı ki, ikinci yarıda yoktu ortada. Sahanın en iyisi Ersin'di dersen özetlemiş olurum sanırım 90 dakikayı.

Son olarak bana göre bir rezaleti daha belirtmeliyim burada. Sezon başında veya sonraki haftalarda bu takımın sahiden de şampiyonluğa oynayabileceğine inandınız mı da o sözleri verdiniz camiaya. Bu oyuncuları (çoğunu) kim aldı, aldırdı? Bir de yeni transferlerden bahsediyorsunuz. Kim alacak onları? Kim karar verecek Beşiktaş'ta oynayabilecek yeterlilikte olduklarına. Sergen Yalçın'ın yanına aldırdığı Serkan Reçber mi?

