Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattı

Fenerbahçe artık geri dönüşlerin takımı.

Skor tabelasında 2-0 geriye düşmek onlar için bir yenilgi değil, sanki bir başlangıç işareti. Yılmıyorlar, pes etmiyorlar. Aksine o anlarda içlerindeki ateş daha da büyüyor.

“Ne gerekiyorsa…” diyerek oyunun nabzını ele geçiriyor ve sonunda sahadan zaferle ayrılıyorlar. İşte Rize deplasmanı.

Sanki Beşiktaş derbisinin o elektrikli senaryosunu bir kez daha sahneye koydular.

Daha dakikalar 16’yı göstermeden iki tokat gibi gol yediler.

Önce Fred'in basit görünen ama pahalıya mal olan top kaybında Sowe sahneye çıktı. Ardından Laçi, FIFA’nın internet sayfasına yüklense tıklanma rekoru kıracak bir frikikle ağları sarstı.

Sarı-lacivertliler, maçın daha ilk çeyreğinde kendilerini 2-0’lık bir uçurumun kenarında buldu.

Fenerbahçe tribünleri, “Acaba bu maçta Beşiktaş derbisindeki gibi ayağa kalkar mıyız?” diye içten içe bir umut taşıyordu.

O umut sahadaki futbolcularda da vardı.

İki golün şokunu atlatır atlatmaz geri dönüş yolculuğunun rotasını çizmeye başladılar. Kerem’in kıvraklığı, Duran’ın denemeleri, Nene’nin girişimleri… Hepsi Rize savunmasının ördüğü duvara çarpıp geri döndü. İlk yarı, geri dönüşün sadece hazırlık bölümüydü.

İkinci yarı ise o bilinen kıvılcımın alev aldığı andı. Fenerbahçe’nin genlerine işleyen o geri dönüş refleksi yeniden uyandı. Fred’in her uzaktan şutu bir mesajdı; “Kapı aralanıyor.”

Ve sonunda aralandı. Kaleci Fofana’nın elinden seken topu Asensio affetmedi. Bu hikâyenin ilk geri dönüş cümlesiydi.

Bir dakika sonra Talisca dengeyi sağladı ve tribünler tek bir duyguya teslim oldu.

“Bu film daha önce oynadı. Geri dönüşün ikinci perdesi başladı…”

Laçi’nin kırmızı kartıyla Rizespor 10 kişi kalınca, geri dönüşün ivmesi daha da yükseldi. 64’te Asensio yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-3’e getirerek hikâyeyi ileri sardı. Asensio artık sadece oyunun beyni değil, takımın skorer ruhu. Her maç ağları yoklamayı bir alışkanlık haline getirdi.

Sonra En Neysri bu geri dönüşe yeni bir boyut getirdi ve 4. golünü attı.

Ardından Archie Brown.

2-0 yenilgiden 5-2'lik bir galibiyete.

Müthiş bir geri dönüş.

Bunu her takım başaramaz.

Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren Talisca, En Neysri ve Brown'un gol atması Tedesco'ya artı yazar.

Asensio iki gol bir asistle maçın yıldızı.

Nene'nin iki asisti var.

Diğerlerinin de çalışkanlığı, üretkenliği, kazanma isteği.

Tedesco geldikten sonra bu takım her hafta futbolunun üstüne koyuyor.

O geldiğinde "kim bu" diyenlerin kulağı çınlıyordur herhalde.