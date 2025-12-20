IZDIRAPTAŞ! Ne işin var şimdi Fenerbahçe'yle

Önce Rafa Silva'dan başlayacağım.

Uzun süre sonra ilk kez kadroya alındı, yedekler arasında sahaya çıktı. Bir ıslık bir ıslık. Protesto yağdı. Ey taraftar kızgın olabilirsin. Biliyorum öfkelisin! Ama bu protesto yarar değil, zarar verir. Neden mi? Bırakın çıksın sahaya. Bırakın oyuna girecekse girsin. Oynasın. Görünen bu birliktelik sürmeyecek. Belki bir iki iyi şey yapar gol atar da devre arasında para vererek alabilecek kulüp çıkar. Yoksa bu haliyle kim para verip de kadrosuna katar!

Sonra Beşiktaş'a geleceğim.

İlk yarıdan başlayacağım.

Burada bir iş var. Sanırım birileri kandırıyor bizi.

Kenarda yüzü hep asık, "Ben neden buradayım" dercesine gezinen bir teknik direktör var. Sahadaki takımda elle tutulur 1-2 kişi. Hikaye gerisi. Santrfor desen santrfor değil. Orta sahadaki ikili orta saha değil. Bekler bek değil. Hücumcular sıfır! Kısacası bunlar Beşiktaş'ın futbolcusu değil. Santrfor forması giyen kişi sakatlanıp çıkıyor. Yerine girense hiç santrfor değil! Kandırıyorlar dediğim bundan.

Koskoca ilk yarıda ne bir organizasyon var, ne önden çalışılmış bir taktik var, ne de istek hırs var. Herhalde soyunma odasında yapılıyor ilk 11. Sonrası saldım çayıra mevlam kayıra hesabı!

Bir iki şut denemesi. Orkun'un pas verecek adam bulamayınca vurayım bari diyerek çektiği şutun üst direkten dönmesi. Buydu hepsi.

Gelelim ikinci yarıya...

Defans desen defans değil dedim ya. İkinci yarının başlamasıyla öyle bir hata yaptılar ki Rak-Sakyi'nin topu direkten döndü. Gol olması işten bile değildi; o derece yani. Hele 61'de kornerde Beşiktaş'ın defans oyuncuları deme şahit gereken oyuncuları bakarken geriden çıkan Samet'in kafa şutunu var ki. Bomboşken o topu nasıl dışarı attı; hayret!

Rizeliler hayretler içinde bakmaya devam ederken savunmadaki bir anlık hatada Rashica o dakikaya kadar Beşiktaşlı futbolcular içinde en önemli hareketi yapıp, savunmaya çalımı attı ve topu filelere yolladı. Bu Rashica'nın bu sezonki ilk golüydü; bunu da hatırlatayım. Peşinden bir Rize korneri daha yine tehlike yarattı Beşiktaş kalesinde; top az farkla auta çıktı. Sonra da. Her yan orta tehkile yarattı Beşiktaş kalesinde. Ne kaleci müdahalesi vardı bu toplarda ne defans!

YAKIŞTI MI BU PANİK ANLARI

Çaykur Rizespor'un hocası Recep Uçar 3 değişiklik birden yaptı 78'de. 84'te de Sergen Yalçın 2 değişiklikle karşılık verdi buna. Yalnız bu değişikliğin nedeni sakatlık ya da yorgunluktu sanırım. Beşiktaş ise aynen devamdı. Bu arada Beşiktaşlı taraftarların maçı bırakıp da Fenerbahçe diye bağırması daha da enteresandı. Tamam kupada maç var da; önce bu maçı bir kazan! Şimdi ne işin vardı Fenerbahçe'yle?

Fenerbahçe diye bağırırken uzatmalardaki Taylan'ın şutunu Ersin köşeden çıkarmasaydı müthiş bir hamleyle yine gidecekti puanlar. Sonra bir karambol daha, yine zor uzaklaştırdılar ceza sahasından topu. Uzatma dakikalarındaki o panik anları; hiç yakıştı mı?

Beşiktaş kazandı kazandı da... Yine ızdırap içinde bıraktı taraftarını. Bu maç geçti de ligin ikinci yarısı geçmez böyle. Benden söylemesi!