Gürel Yurttaş

Gürel Yurttaş

Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş: Artık bir yere kaçamazlar

Yayınlanma:

Türk futbolunda "Kaos" var; bu ortada.
Bugünün eseri değil bu! Yılların getirdiği birikim.
Ne yazık ki Türkiye'de futbolu hep işadamları yönetti.
Sonunda buralara geldik işte.
Çünkü hiçbiri futbolun içinden gelmedi.
Görüyorsunuz; İbrahim Hacıosmanoğlu ile de olmuyor bu iş.
Şimdi uzun uzun anlatmayayım, hepiniz biliyorsunuz zaten.
Şu son bahis skandalında yaşananlar bile nerelerde olduğumuzu gösteriyor.

Son Dakika | Süper Kupa finalinin saati değiştiSüper Kupa finalinin saati değişti

Şöyle bir bakın:

  • Kulüpler mutsuz!
  • Taraftarlar (gerçek futbolseverleri kastediyorum) öfkeli!
  • En çok şikayet edilen hakemler bile umutsuz.
  • Hele de yetersiz, adam kayırmacı MHK!

HACIOSMANOĞLU İLE BU KADAR OLUR!

Son yapılan genel kurulda Mehmet Büyükekşi'nin yetersizliği nedeniyle büyük bir sürprizle seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ile nereye kadar gider bu iş.
Diyorum ki ben; artık futbolu futboldan gelenler yönetmeli.
Türk futbolunda çok değerli üç isim var.
Başka ülkelerde olsa pamuklara saracakları bu üç isim dışarda.
Mustafa Denizli arada yorum yapıyor. Fatih Terim sorarlarsa konuşuyor. Şenol Güneş'ten ses seda yok.
Türkiye'de bu üç isimden futbolu daha iyi bilen kaç kişi var acaba?
Sakın ha işi kulüp seviyesine indirmeyin.
O Fenerbahçeli, bu Galatasaraylı, öteki Beşiktaşlı, beriki Trabzonsporlu ayrımına girmeyin.
Onlar bunu çok aşmışlar.
Mustafa Denizli örneğin; Türkiye'de 3 büyüklerde de şampiyonluk yaşamış bir futbol duayeni.
Fatih Terim, Türkiye'de UEFA Kupası kazanmış tek teknik direktör.
Şenol Güneş, kulüplerdeki başarısını geçtim, A Milli Takımı dünya üçüncülüğüne taşımış bir usta.
Çalıştıkları dönemlerde sadece antrenman yaptırıp, takımları sahaya çıkarmak değildi görevleri. Ellerini her zaman taşın altına sokmuşlardı değil mi?

BURADAN DÖNDÜK DÖNDÜK!

Onun için diyorum ki;
Artık Türk futbolu uçurumun eşiğine geldi.
Buradan döndük döndük! Dönemezsek ortada konuşacağımız futbol da kalmayacak. Herkes birbirini yiyip duracak.
Daha fazla geç kalmadan çağırın bu büyük adamları.
Bunu yapsa yapsa bütün kulüpler birleşip, yapar; göreve davet edin.
Artık bir yere de kaçamazlar.
Beşiktaş'ta görev yapmış olan Slaven Bilic'in İstanbul'dan giderken söylediği şu sözü unutmayın:
"Türkiye'de temel problem şu; bilgili olanların yetkisi yok, yetkisi olanların da bilgisi yok."
Artık bundan vazgeçin.
İşi bilenine verin.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Gürel Yurttaş Arşivi

Samsunspor'u yenen Fenerbahçe Galatasaray'a ne yapar? Ya Musaba!

 06 Ocak 2026 Salı 22:38

IZDIRAPTAŞ! Ne işin var şimdi Fenerbahçe'yle

 20 Aralık 2025 Cumartesi 22:06

Sakın Sergen Yalçın'a bırakmayın: Tiyatroya kurban olun siz

 15 Aralık 2025 Pazartesi 10:25

Ali Koç nasıl haklı çıktı Sadettin Saran ne yaptı

 04 Aralık 2025 Perşembe 10:25

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandal

 02 Aralık 2025 Salı 11:03

Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanacak? Yasin Kol hangi tarafı tutacak?

 01 Aralık 2025 Pazartesi 11:06

Beşiktaş Samsun maçındaki rezalet! İnönü'de tüyleri diken diken eden anlar

 23 Kasım 2025 Pazar 19:13

Baba kartal orada gidin gerekirse kapısında yatın: İşte Beşiktaş'ı kurtaracak adam

 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:55

Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine

 14 Kasım 2025 Cuma 15:12

Okan Buruk Tedesco Sergen Yalçın hangisine güvenirsiniz: İşte kasetten futbolcu keşfeden kulüp başkanı

 13 Kasım 2025 Perşembe 11:35
SON YAZILAR
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş: Artık bir yere kaçamazlar
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Saray'dan bildiriyorum!
Mehmet Akif Cenkci
Mehmet AkifCenkci
En Düşük Emekli Maaşına Refah Payı Verilecek Mi?
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Uğur Ergan
UğurErgan
Suriye Ordusu’na “Hendek tecrübesi” desteği
Mehmet Şimşek ekonomide 'fırsatı' açıkladı: 'Yaşlı bakımı ile yakalayabiliriz'
Mehmet Şimşek ekonomide 'fırsatı' açıkladı: 'Yaşlı bakımı ile yakalayabiliriz'
Uzman isim açıkladı: En düşük emekli aylığına 20 bin lira sınırı herkesi kapsamıyormuş
Uzman isim açıkladı: En düşük emekli aylığına 20 bin lira sınırı herkesi kapsamıyormuş
Muhabire canlı yayında tank çarptı! Yürekleri ağza getiren görüntüler
Muhabire canlı yayında tank çarptı! Yürekleri ağza getiren görüntüler
Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş: Artık bir yere kaçamazlar
Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş: Artık bir yere kaçamazlar