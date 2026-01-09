Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş: Artık bir yere kaçamazlar

Türk futbolunda "Kaos" var; bu ortada.

Bugünün eseri değil bu! Yılların getirdiği birikim.

Ne yazık ki Türkiye'de futbolu hep işadamları yönetti.

Sonunda buralara geldik işte.

Çünkü hiçbiri futbolun içinden gelmedi.

Görüyorsunuz; İbrahim Hacıosmanoğlu ile de olmuyor bu iş.

Şimdi uzun uzun anlatmayayım, hepiniz biliyorsunuz zaten.

Şu son bahis skandalında yaşananlar bile nerelerde olduğumuzu gösteriyor.

Şöyle bir bakın:

Kulüpler mutsuz!

Taraftarlar (gerçek futbolseverleri kastediyorum) öfkeli!

En çok şikayet edilen hakemler bile umutsuz.

Hele de yetersiz, adam kayırmacı MHK!

HACIOSMANOĞLU İLE BU KADAR OLUR!

Son yapılan genel kurulda Mehmet Büyükekşi'nin yetersizliği nedeniyle büyük bir sürprizle seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ile nereye kadar gider bu iş.

Diyorum ki ben; artık futbolu futboldan gelenler yönetmeli.

Türk futbolunda çok değerli üç isim var.

Başka ülkelerde olsa pamuklara saracakları bu üç isim dışarda.

Mustafa Denizli arada yorum yapıyor. Fatih Terim sorarlarsa konuşuyor. Şenol Güneş'ten ses seda yok.

Türkiye'de bu üç isimden futbolu daha iyi bilen kaç kişi var acaba?

Sakın ha işi kulüp seviyesine indirmeyin.

O Fenerbahçeli, bu Galatasaraylı, öteki Beşiktaşlı, beriki Trabzonsporlu ayrımına girmeyin.

Onlar bunu çok aşmışlar.

Mustafa Denizli örneğin; Türkiye'de 3 büyüklerde de şampiyonluk yaşamış bir futbol duayeni.

Fatih Terim, Türkiye'de UEFA Kupası kazanmış tek teknik direktör.

Şenol Güneş, kulüplerdeki başarısını geçtim, A Milli Takımı dünya üçüncülüğüne taşımış bir usta.

Çalıştıkları dönemlerde sadece antrenman yaptırıp, takımları sahaya çıkarmak değildi görevleri. Ellerini her zaman taşın altına sokmuşlardı değil mi?

BURADAN DÖNDÜK DÖNDÜK!

Onun için diyorum ki;

Artık Türk futbolu uçurumun eşiğine geldi.

Buradan döndük döndük! Dönemezsek ortada konuşacağımız futbol da kalmayacak. Herkes birbirini yiyip duracak.

Daha fazla geç kalmadan çağırın bu büyük adamları.

Bunu yapsa yapsa bütün kulüpler birleşip, yapar; göreve davet edin.

Artık bir yere de kaçamazlar.

Beşiktaş'ta görev yapmış olan Slaven Bilic'in İstanbul'dan giderken söylediği şu sözü unutmayın:

"Türkiye'de temel problem şu; bilgili olanların yetkisi yok, yetkisi olanların da bilgisi yok."

Artık bundan vazgeçin.

İşi bilenine verin.