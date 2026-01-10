Yüzbinlerce öğretmeni etkileyecek mevzuat yürürlükte

“Sayıları yüzbinleri bulacak öğretmenleri zor ve sorunlu bir süreç beklemektedir…”

Eğitimci Maksut Balmuk ile öğretmenlerin yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliğini konuştuk.

Eğitimci Maksut Balmuk

SAYIN BALMUK 9.1.2026’DA MEB BİR DÜZENLEME YAPTI. BİZİ GENEL HATLARIYLA BİLGİLENDİREBİLİR MİSİNİZ?

MEB tarafından öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Yönetmelikte değişiklik zorunluluğunu 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun yayımlandığı 17.10.2024’den beri dile getirmiştim.

Yönetmeliklerin kanuna uyarlanması bir zorunluluktu. Buna rağmen MEB son bir yıl içerisinde yönetmelikte yer almadığı ya da yönetmelik kanuna uyarlanmadığı halde sıra tayini, norm fazlası atamaları, ilçe grupları … gibi uygulamalar yaptı.

Bu uygulamaların birçoğu da yargıya taşınmıştı. Ve öğretmenler lehine birçok kararlar çıkmıştı.

Yeni yayımlanan yönetmelikle bu noktalarda düzenlemelere gidilmiş, böylece MEB yargı yolunda elini güçlendirilmiştir.

Yani mülga (kaldırılan) yönetmelikten çok farkı olmayan bir düzenleme söz konusudur.

Sayın Balmuk düzenleme ile yeni gelen hükümler nelerdir özetle söyleyebilir misiniz?

Bunları bir kaç başlıkta toplayabiliriz.

Hizmet puanı sisteminde yıllık hesap yerine günlük hesaba geçilmiştir.

Sıra tayini geçen yılki Uygulama şeklinde yönetmelikte yerini aldı.

⁠Yine norm fazlası atamalarda uygulanan ilçe grupları yönetmeliğe eklendi.

⁠Aynı şekilde norm fazlası atamalara düzenleme geldi. Bu noktadaki düzenlemeyi özetleyecek olursak;

Önce ilçe grubu içinde tercih alınacak

İlçe grubunda atanamayanlar ya da tercih yapmayanlar öncelikle aynı ilçe içinde resen atanacaklar

Burada da atanamayan ya da tercih yapmayanlar ilçe grubu içinde resen atanacaklar

İlçe grubu içindeki resen atamalardan sonra da norm fazlalığı durumu devam ediyorsa bu kez il içinde boş kalan okullara tercih alınacak ve atanamamaları/tercih yapmamaları halinde bu kez il içinde resen atanacaklardır.

SAYIN BALMUK BİR DE ROTASYON HAKKINDA BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ? NEDİR? TARİHÇESİ VE KİMLERİ KAPSIYOR? UYGULAMA NASIL OLACAK?

Evet en çok konuşulan konu rotasyon. Yani Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi kapsamındaki atamalar yönetmelikte yine var. Yine var diyoruz çünkü kaldırılan yönetmelikte de vardı. Daha düne kadar yönetmelik maddesi olarak duruyordu.

Rotasyon 2015 de yani bakan Tekin’in müsteşar olduğu dönemde idi ilk kez uygulamaya çalışıldı. Tercihler de alındı tam atamanın yapılacağı gece düğmeye basılmamış atamalar açıklan(a)mamıştı.

Evet 2015’den beri yönetmelikte var olan bir madde. Yeni yönetmelikte de var.

Uygulama noktasında ben bu kez uygulayabilirler diye düşünüyorum. 30 Eylül itibari ile aynı okulda öğretmen olarak 12 yılı dolan öğretmenler rotasyona tabi olacak. Rotasyon atamaları Temmuz-Ağustos gibi yapılacak. (Yönetmelik öyle diyor ama Ağustos’tan önce teknik olarak yapılamaz.)

Çünkü sıra tayinlerinde son sıra çalıştırma Ağustos ayında olacak. Rotasyona tabi olup sırada olanlar(boş/dolu) kadro durumunu etkilerler.

Rotasyona bağlı atamalar ilçe grupları içinde yapılacak. Yani ilçe grubu içindeki boş kadrolar ile 12 yılını dolduranların boşaltacakları kadrolar tercihe açılacak.

Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanlar ilçe grubu içindeki boş kadrolara resen atanacaklar.

Spor ortaokulu/lisesi BİLSEM, güzel sanatlar lisesi öğretmen atamaları yönetmelikte ayrıca belirlenmiş durumda.

⁠Yönetmelikte daha önce yer alan ve Danıştay tarafından iptali edilen pansiyonlu okullarda belletmenlik yapan öğretmenlere verilen ek puan yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre imam hatipler için 0,2 puan verilirken diğer okullar için ise 0,1 puan verilmesi MEB’in okul türleri ile ilgili ayrımcılığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

SAYIN BALMUK; YÖNETMELİKTE EKSİK YA DA ÇIKARILDIĞINI GÖRDÜĞÜNÜZ MADDELER VAR MI?

Proje okulu saçmalığı ile ilgili bir düzenleme yok. Geçtiğimiz yıl çok büyük tartışmalara yol açan ve adeta kayırmacılığın adresi olan proje okulları bu yönetmelikte düzenlenmiş değil.

⁠Hizmet puanında zorunlu hizmet kapsamındaki okullar için verilen %50 arttırımlı puan uygulaması kaldırılmış durumda.

Mazeret atamalarında il/ilçe emri yine ortada bırakılarak adeta insafa kalmış durumda.

Emeklilikten ve yöneticilikten boşalacak kadroların yer değiştirmede kullanılabilmesi için de tedbir alınmış değil.

İlk etaptaki tespitlerim bu yöndedir.

SAYIN BALMUK GENEL OLARAK YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCENİZ NEDİR?

MEB’in yaptığı bu düzenleme daha çok idarenin (MEB’in) elini rahatlatmaya yönelik diye düşünüyorum. Bu yönetmelik kanun gereği geç bile kalmıştır. Fakat öğretmen odaklı değil daha çok idare odaklı bir düzenleme olmuştur.

Bu süreçte en çok tartışılacak konu ilçe gruplarının yaratacağı mağduriyetler olacak. Çünkü yüz kilometreyi bulan mesafedeki ilçeler aynı ilçe grubu içerisine alınmış durumda. Bu durum hem rotasyon hem de norm fazlası atamalarda sorun yaratacaktır.

SAYIN BALMUK TAKVİM NASIL İŞLEYECEK ?

MEB ilk etapta norm fazlası atamaları yapacaktır (1-2 hafta içinde)

Sırada yarıyıl tatili mazeret atamaları var

Onu isteğe bağlı ⁠il içi atamalar takip edecektir.

SAYIN BALMUK BU NOKTADA MEB’E ÖNERİLERİNİZ VAR MIDIR?

MEB hızla 2026 atama takvimini açıklamalıdır.

Rrotasyonun uygulanıp uygulanmayacağını net olarak ortaya koyması gerekmektedir.

Mazeret atamalarında il ilçe emri uygulamasının olup olmayacağı önceden açıklamalıdır

⁠İlçe gruplarının bu şekliyle uygulanması mağduriyetleri arttıracaktır. Bu nedenle bu noktada yeniden düzenleme yapmalıdır.

Yönetmelikteki bazı teknik sorunları da açıklığa kavuşturmalıdır.

Sonuç olarak; sayıları yüzbinleri bulacak öğretmenleri zor ve sorunlu bir süreç beklemektedir…

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...