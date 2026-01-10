Cinema Jazireh, ahlâk kimin bedeni üzerinden kurulur?

Bu yazıdan sonra programlarını film gösterimine göre ayarlayacak İstanbullu okurlarıma şimdiden iyi seyirler. İstanbul Modern Sinema, “Biz de Varız!” programı ile 8–22 Ocak tarihleri arasında, Türkiye sinemasından 2025 yılında adından söz ettiren ancak ne yazık ki vizyonda yeterince yer bulamamış çok özel filmlere yer veriyor. Yazımın sonuna filmleri ve yönetmenlerini ekledim ki iştahınız kabarsın. Programı incelemek isteyenler İstanbul Modern’in resmî internet sitesinden seans bilgilerine kolaylıkla ulaşabilir.