Aytun Aktan
Cinema Jazireh, ahlâk kimin bedeni üzerinden kurulur?
Yazmak için heyecanlandığım Cinema Jazireh (Kino Džazíra) filmi ile bu hafta sonu buluşmuş olduk. Gözde Kural’ın yönettiği, Türkiye, İran, Bulgaristan ve Romanya ortak yapımı bu filmi ancak festivallere katıldıysanız izleme şansınız olmuştur. Dünya prömiyerini 59. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde yapan film, Ekümenik Jüri Ödülü’nün sahibi oldu. Dünyada çok sayıda festivali dolaşmaya devam eden ve farklı dallarda ödüller alan filmin Türkiye prömiyeri ise 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapıldı. İstanbullu seyirciyle buluşması ise 15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gerçekleşti. Filmin orijinal dili Farsça (Dari). Oyuncu kadrosunda Fereshteh Hosseini, Mazlum Sümer, Ali Karimi, Hamid Karimi, Meysam Damanze yer alıyor. Filmdeki tek Türk oyuncu Mazlum Sümer.
Bu yazıdan sonra programlarını film gösterimine göre ayarlayacak İstanbullu okurlarıma şimdiden iyi seyirler. İstanbul Modern Sinema, “Biz de Varız!” programı ile 8–22 Ocak tarihleri arasında, Türkiye sinemasından 2025 yılında adından söz ettiren ancak ne yazık ki vizyonda yeterince yer bulamamış çok özel filmlere yer veriyor. Yazımın sonuna filmleri ve yönetmenlerini ekledim ki iştahınız kabarsın. Programı incelemek isteyenler İstanbul Modern’in resmî internet sitesinden seans bilgilerine kolaylıkla ulaşabilir.