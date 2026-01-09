Son dakika haberi! Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

10 Ocak Cumartesi (yarın) Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Guendouzi sahaya indi: Fenerbahçe derbiye hazır

DERBİNİN SAATİ DEĞİŞTİ

TFF, derbinin saatini 20.30'dan 18.45'e alındığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

''Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir''

TFF yaptığı açıklamayla maç saatinin değiştiğini duyurdu

DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.