Son Dakika | Süper Kupa finalinin saati değişti

Son Dakika | Süper Kupa finalinin saati değişti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika! Süper Kupa'ya hava durumu engeli. Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı derbinin saati 20.30'dan 18.45'e alındı.

Son dakika haberi! Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
10 Ocak Cumartesi (yarın) Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Guendouzi sahaya indi: Fenerbahçe derbiye hazırGuendouzi sahaya indi: Fenerbahçe derbiye hazır

DERBİNİN SAATİ DEĞİŞTİ

TFF, derbinin saatini 20.30'dan 18.45'e alındığını açıkladı.

2024/11/07/hbgs.jpg

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:
''Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir''

whatsapp-image-2026-01-09-at-16-26-28-001.jpeg
TFF yaptığı açıklamayla maç saatinin değiştiğini duyurdu

DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

2024/11/08/hbfb.jpg
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
Spor
Van'da olaylı maç: Boluspor kazandı saha karıştı
Van'da olaylı maç: Boluspor kazandı saha karıştı
Barış Alper Yılmaz, Osimhen ve Okan Buruk’un peşinden gitti
Barış Alper Yılmaz, Osimhen ve Okan Buruk’un peşinden gitti
Dursun Özbek "Galatasaray başkanının aklından bile geçmez" diyerek anlaşmayı açıkladı
Dursun Özbek "Galatasaray başkanının aklından bile geçmez" diyerek anlaşmayı açıkladı