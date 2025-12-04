Gürel Yurttaş

Ali Koç nasıl haklı çıktı Sadettin Saran ne yaptı

Yayınlanma:

Fenerbahçe kongresi biter bitmez başlamıştı Tedesco kampanyası!
Ali Koç seçimi Sadettin Karan'a kaybedince hemen "Tedesco gitsin" diye koparmışlardı yaygarayı!
Yok kalibresi yetmezmiş! Yok tecrübesi eksikmiş! Yok vizyonu yetersizmiş!
İşte o sırada Ali Koç devreye girdi. "Bana ne? Benden sonra ne yaparlarsa yapsınlar! Benden sonra isterse tufan kopsun!" demedi.

Ali Koç devreye girdi.

Sadettin Saran'ı kutladı ve Tedesco'ya devam etmesini tavsiye etti. En azından süre vermesini istedi.
Sadettin Saran da sırt çevirmedi bu yaklaşıma. Herhalde ezbere almamışlardı Tedesco'yu; demek ki bir bildikleri var diyerek sağdan soldan her taraftan gelen tepkilere kulaklarını tıkadı. Gitti Samandıra'ya, futbolcularla tanıştı, Tedesco'ya "Arkandayız, göreve devam" dedi. Futbolculara da "Bu takımın teknik direktörü Tedesco'dur" mesajını vermiş oldu böylece.
İşte o günlerden geldik bugünlere.

HEPSİ TEDESCO'CU OLDU

Bugün bakıyorum da o "Tedesco gitsin, ne işi var Fenerbahçe'de" diyenlerin hepsi Tedesco'cu oluverdi.

2024/11/08/hbfb.jpgŞimdi övme yarışında bulunuyorlar.
Fenerbahçe takımının çehresinin nasıl değiştiğini anlatıyorlar.
Tedesco'dan sonra futbolculardaki gelişimi öve öve bitiremiyorlar.
Maç içinde yaptığı değişikliklerin (hem taktik, hem de futbolcu) ne kadar isabetli olduğunu yazıp, söylüyorlar.
Sadece sahaya çıkardığı 11'in değil, kulübeden giren veya girmeyen futbolcuları da nasıl hazır hale getirdiğini belirtiyorlar.
Anlatıyorlar da anlatıyorlar.

TEDESCO'NUN EN ÖNEMLİ ARTISI

Bunların hepsi iyi güzel de...
Bence en önemli artısı ne biliyor musunuz? Maç içinde kalması, yan yollara sapmaması.
Ne bir hakem suçlaması. Ne rakibe veya hocasına sataşması. Ne de taraftar kışkırtması. Hiçbiri yok onda.



Bana göre ideal bir büyük takım hocası.
Bakın; son derbiden sonra "Canımızı zor kurtardık" diyerek olup biteni abartan, istemediği her sonuçtan sonra gerginliği ile ön plana çıkıp, hakemlere atıp tutan, ya da mutlaka kendisinden başka bir sorumlu arayan Okan Buruk bile bir soru üzerine dedi ki;

"Sahaya odaklanmamız gerekiyor. Maç öncesi ve sonrasında rakibimizin hocasıyla tokalaştık. Tedesco, sahanın içinde kalan, oyuna odaklanan biri. Bugün maç içinde çok büyük olaylar olmadı."

İşte onun için diyorum; Ali Koç haklı çıktı diye. Sadettin Saran'ı da elbette.

"PEKİ MOURINHO'YU DA ALİ KOÇ GETİRMEDİ Mİ?"

Şimdiye diyenler olacaktır; "Peki Mourinho'yu da Ali Koç getirmedi mi?" diye.
Hayır; Ali Koç tek başına getirmedi Mourinho'yu. Mourinho'yu Fenerbahçe getirdi.
Hatırlarsanız o dönemdeki seçimden önce aday olan Aziz Yıldırım, "Mourinho ile anlaştım. Kazanırsam takımın hocası olacak" deyince taraftarından kongre üyesine tüm Fenerbahçeliler ayaklanmış, Ali Koç'a diretmişti: "Fenerbahçe'ye bu hoca yakışır. Dünyaca ünlü. Sen de getir sen de getir" diye.
Öyle gelmişti işte Mourinho. Bunu da unutmamak lazım!

