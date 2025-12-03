Ali Koç'un tarihi derbi özelliği ve Sadettin Saran klasiği: Aziz Yıldırım'a seslendi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde pozisyonlar, hakem kararları ve tribünler gündemdeki yerini korurken, usta gazeteci Ertuğrul Özkök, çok farklı bir bakışla gördüklerini değerlendirdi.

Aziz Yıldırım’ın başkanlıktan ayrıldığı günden beri Fenerbahçe Chobani Stadına ilk defa önceki gece adım attığını vurgulayan Özkök, Ekonomim'de yer alan yazısında, "Nedeni de bir Alman arkadaşımın oğlunun bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi seyretmek istemesiydi. Bild Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann’ın oğlu Kolja 3 yıldır benden kendisini bir Türkiye derbisine götürmemi istiyordu. 'Bütün arkadaş grubum en iyi derbinin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi olduğunu söylüyor' diyordu. Sonunda önceki akşam oradaydık" dedi.

Tribün şovunu öven Özkök, Fenerbahçe'nin beraberlik golünün kapanış şovuna dönüştüğünü belirtti. Özkök, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi

"Ancak son dakikada gelen beraberlik golü, bir anda kapanış şovuna dönüştü. Burada beni çok sevindiren iki benzer tablo vardı.

"FENERBAHÇE'YE GÜÇ VERECEK GÖRÜNTÜ"

Birinci yeni başkan Sadettin Saran’ın artık bir Fenerbahçe klasiği haline gelen içten sevinci ve bu sevincini tribüne bulaştırması. Epey bir süredir tribünde sadece gergin bir görüntüye alışmış Fenerbahçe için bence çok olumlu bir sahneydi bu. Bence o da bu derbiye tarihi bir özellik getirdi.

Bundan önceki Başkan Ali Koç’un da sahada olması ve gol atıldığında onun ve oğlunun hepimize taşan sevinci. Görevi devreden ve devralan iki başkanın, bir geleneksel Japon tiyatrosu gibi yan yana, simültane sevinciyle, belki de ilk defa böylesine güzel bir tabloyla tanık olduk.

Emin olun Fenerbahçe’ye güç verecek bir görüntüdür bu. Umarım bir dahaki maçta Aziz Yıldırım da bu tabloya katılır."