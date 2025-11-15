Sedat Kaya

Sedat Kaya

Türkiye'nin Bulgaristan'ı nasıl yendiğini açıkladı: Asıl mesele bu değil

Yayınlanma:

Şehit pilot Milaslı Emrah Kuran’ın cenaze töreninde gülerek sohbet eden AKP'li siyasetçi Aydın Ayaydın ile CHP’li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz bu maçı izlediler mi bilmiyorum.

İzledilerse, maçtan önceki o derin saygı duruşunda içlerinden ne geçti acaba? Yüzleri kızardı mı, kalpleri sızladı mı?
Bir toplum, sevinçte de kederde de aynı nefesi taşıyabiliyorsa güçlüdür. Ve bunu herkesten önce bilmesi gerekenler siyasetçilerdir.
Umarım Bursa’daki bu sessizlik, bu saygı duruşu onların kulağına ders gibi çarpmıştır.
Bursalı sporseverleri kutlamak gerek.

Millilerimiz oyunun genelinde üstün taraftı ancak Bulgaristan’ın beton gibi savunmasını aşmakta zorlandık. Rakip kaleye rahat gittik ama hücum setlerinde yeterince yaratıcı olamadık. Son vuruşlarda da ciddi sıkıntı yaşadık. Kerem en az dört net pozisyonda çerçeveyi bulamadı. Hakan, Arda ve Kenan da eski maçlardaki parlak görüntülerinden uzaktı. Ferdi oynadıkça formunu buluyor. Sahanın çalışkan isimlerinden biriydi.

Gerçi, maçı Hakan’ın penaltısı ve Chernev'in kendi kalesine attığı golle 2-0 kazandık ama kabul edelim; bu skor, oyunun karşılığı değil.
Fark çok daha büyük olmalıydı.
Çünkü Türkiye ile Bulgaristan arasında sadece “dağlar kadar” değil, neredeyse bir okyanus genişliğinde fark var. Oyuncu kalitemiz, teknik kapasitemiz, fizik gücümüz ve tecrübemiz onların çok üzerinde. Bu nedenle bu akşamki galibiyet, sürpriz değil, futbolun doğal sonucu.

Ama asıl mesele bu değil.
Gerçek sınav Salı günü İspanya’da.
Grubun liderine karşı alacağımız sonuç, Dünya Kupası yolunda rotamızı netleştirecek. Grup ikinciliğimiz garanti; şimdi hedef, beş maçtır hiç gol yemeyen İspanya’yı golle tanıştırmak olmalı.

Bu akşam görev tamamdı.
Asıl hikâye Salı gecesi Sevilla’da yazılacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

İmamoğlu'na istenen 23 asırlık tarihi ceza: Roma İmparatorluğu kurulduğunda hapse girseydi hala cezaevindeydi

 12 Kasım 2025 Çarşamba 15:38

11 Kasım 1938'de dünya basını ne yazdı: Bir lideri ölümsüz yapan nedir?

 10 Kasım 2025 Pazartesi 09:58

Fenerbahçe 3 puandan fazlasını kazandı: Atatürk düşmanlarına ders verdi

 09 Kasım 2025 Pazar 22:08

Beşiktaş'ın en büyük kazancını açıkladı

 08 Kasım 2025 Cumartesi 22:10

Fenerbahçe'yi yakan hakem araştırılsın: Geçmişi skandallarla dolu

 07 Kasım 2025 Cuma 14:16

Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi

 07 Kasım 2025 Cuma 01:18

Galatasaray karanlığı yıldız gibi deldi geçti: İktidarın inadı taraftarlara çile çektirdi

 06 Kasım 2025 Perşembe 01:06

'Fetret”' söylemi: Hangi siyasetin dili?

 04 Kasım 2025 Salı 09:25

Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu

 02 Kasım 2025 Pazar 22:12

Galatasaray Trabzonspor maçının hakkını açıkladı

 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:11
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
Türkiye'nin Bulgaristan'ı nasıl yendiğini açıkladı: Asıl mesele bu değil
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Bir ağıt gibi: Türk olmaktan utanmak
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Zabıtalar parfüm alıp denetlemeden gidiyormuş!
Fikret Bila
FikretBila
CHP’yi kilitlemek
CHP'li Yavuzyılmaz: AKP dönemi İBB'de paralel bir belediye yapılanması tespit ettik
CHP'li Yavuzyılmaz: AKP dönemi İBB'de paralel bir belediye yapılanması tespit ettik
Türkiye'nin Bulgaristan'ı nasıl yendiğini açıkladı: Asıl mesele bu değil
Türkiye'nin Bulgaristan'ı nasıl yendiğini açıkladı: Asıl mesele bu değil
A Milli Takım'dan 2 gollü galibiyet: Bursa'da Bulgaristan'ı yıktı
A Milli Takım'dan 2 gollü galibiyet: Bursa'da Bulgaristan'ı yıktı
Son Dakika | İstanbul'da metro inşaatında çökme meydana geldi!
Son Dakika | İstanbul'da metro inşaatında çökme meydana geldi!